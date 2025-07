NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete am Vormittag 69,43 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August fiel um 25 Cent auf 67,68 Dollar.

Das wirtschaftliche Umfeld ist weiter durch Unsicherheit geprägt. Vor allem die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bestimmt das Geschehen. Nach dem Aufschub der Frist zur Einführung neuer Zölle will sich US-Präsident Donald Trump nicht gänzlich auf die Verbindlichkeit dieses Termins festlegen. Er zeigte sich offen, sollten die Handelspartner ihm einen Vorschlag unterbreiten.

"Die Händler beobachten Trumps neue Zollankündigungen und die globalen Wachstumsrisiken, die die Nachfrage abschwächen könnten", sagte Haris Khurshid, Anlagestratege bei Karobaar Capital LP. Mit Blick auf die künftige Entwicklung sollte man auf neue Signale des Ölverbunds OPEC+ schauen. Die Mitglieder hatten am Wochenende für den August eine Ausweitung der Fördermenge angekündigt, die über den Erwartungen von Experten lag. Anfang August wird ein weiterer Beschluss zur Ausweitung der Fördermenge erwartet./jsl/la/jha/