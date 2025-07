Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SHS Capital hat über den Fonds SHS VI eine bindende Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsanteile am deutschen Spezialisten für chirurgische Instrumente, der Ackermann Instrumente GmbH, unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird in Kürze erfolgen

Ackermann ist ein führender Hersteller hochwertiger chirurgischer Instrumente mit globaler Kundenbasis und Fokus auf Endoskopie, Implantologie und Allgemeinchirurgie

SHS realisiert damit die Unternehmensnachfolge des Familienunternehmens. Rolf Ackermann bleibt als Minderheitsgesellschafter beteiligt. Peter Grassl wird die Ackermann Instrumente GmbH weiterhin als Geschäftsführer führen und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen

Ziel von SHS ist es, mit weiteren Unternehmen aus der Region und darüber hinaus eine führende Medizintechnik-Gruppe aufzubauen, um Vertriebssynergien auf Grundlage von Ackermanns globalem Distributoren-Netzwerk sowie Skalenvorteile im Zusammenhang mit der Medical Device Regulation (MDR) zu realisieren Tübingen / Rietheim-Weilheim, 08. Juli 2025 Der Healthcare-Investor SHS Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Ackermann Instrumente GmbH übernommen. Ziel der Beteiligung ist es, das Kerngeschäft von Ackermann weiter auszubauen und durch gezielte Partnerschaften mit weiteren Unternehmen aus der Region eine führende global aufgestellte Medizintechnik-Gruppe zu etablieren. Ackermann Instrumente mit Sitz bei Tuttlingen ist ein führender Hersteller hochwertiger chirurgischer Instrumente mit Fokus auf Endoskopie, Implantologie und Allgemeinchirurgie. Die vertikal integrierte Eigenfertigung gewährleistet eine hohe Produktqualität, Kosteneffizienz und volle Kontrolle entlang der Wertschöpfungskette. Dank ausgeprägter regulatorischer Kompetenz und operativer Flexibilität hat sich Ackermann als verlässlicher Partner für medizinisches Fachpersonal und MedTech-Unternehmen etabliert. Ein kontinuierliches Umsatzwachstum sowie eine diversifizierte und wachsende Kundenbasis machen das Unternehmen zu einem attraktiven Partner, um vom globalen Trend hin zu minimal-invasiven chirurgischen Verfahren zu profitieren - insbesondere in den aufstrebenden Schwellenmärkten. SHS sieht großes Potenzial im skalierbaren Geschäftsmodell von Ackermann und in der internationalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. In den kommenden Jahren wird Ackermann das Kerngeschäft weiter stärken, die Marktpräsenz ausbauen und Innovationen gezielt vorantreiben. In einem sich zunehmend konsolidierenden europäischen MedTech-Markt, der maßgeblich von den Anforderungen der MDR sowie Unternehmensnachfolgen geprägt ist, stellt Ackermann mit seinen globalen Vertriebskanälen eine attraktive Plattform für strategische Partnerschaften und Unternehmenszukäufe in der Region und darüber hinaus dar. "SHS ist der richtige Partner für die Unternehmensnachfolge in der Medizintechnik", sagt Rolf Ackermann, ehemaliger Mehrheitsgesellschafter der Ackermann Instrumente GmbH. "Eine vertrauensvolle Adresse mit tiefem Branchenverständnis und einem langfristigen Ansatz - das hat uns überzeugt." "Mit SHS haben wir die Chance, Ackermann als Plattform für den Aufbau einer schlagkräftigen Medizintechnik-Gruppe zu positionieren", sagt Geschäftsführer Peter Grassl. "Die Kombination aus regulatorischem Druck durch die MDR, Internationalisierungspotenzial und möglichen Skaleneffekten macht diesen Schritt für viele Unternehmen strategisch sinnvoll." Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital, ergänzt: "Ackermann ist ein Hidden Champion der deutschen Medizintechnik - genau die Art von Unternehmen, mit denen wir Partnerschaften eingehen. Das Team hat ein hochprofitables, international agierendes Unternehmen aufgebaut, das Anwendern und Industriepartnern gleichermaßen ein überzeugendes Leistungsversprechen bietet. Wir freuen uns darauf, das nächste Wachstumskapitel - sowohl organisch als auch durch gezielte Partnerschaften und Zukäufe - gemeinsam zu gestalten." Über die Ackermann Instrumente GmbH: Seit über sieben Jahrzehnten entwickelt, fertigt und vertreibt die Ackermann Gruppe Lösungen auf qualitativ höchstem Niveau für eine Vielzahl chirurgischer Anwendungen, insbesondere aus den Bereichen der offenen und minimal-invasiven Chirurgie, aber auch Ligatur- und Wirbelsäulenimplantate. Neben unseren starken Marken stehen wir als OEM-Hersteller hinter einer Vielzahl einzigartiger Produkte und sind stolz auf unsere Weltmarktführerschaft. Getreu unserer Vision INNOVATING TRADITION. war und ist es stets unser Ziel, nicht nur durch kontinuierliche Innovation in unseren Produkten und Prozessen unseren Kunden und Anwendern einen branchenführenden Mehrwert zu bieten, sondern auch immer unsere Wurzeln nicht aus dem Blick zu verlieren und die über Generationen perfektionierte Handwerkskunst als etabliertes Familienunternehmen zu bewahren. Dies ermöglicht es uns, ein verantwortungsvolles Zuhause für unsere Mitarbeiter zu schaffen und jeden Tag aufs Neue klinische Ergebnisse in über 100 Ländern dieser Welt zu verbessern. Weitere Informationen unter: www.ackermannsurgical.com Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH: Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist. Weitere Informationen unter: www.shs-capital.eu

