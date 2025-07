Darmstadt (ots) -Stärke hat viele Gesichter - sie zeigt sich im Alltag, in kleinen Entscheidungen und großen Veränderungen. Und sie beginnt oft dort, wo wir uns selbstbewusst zeigen: bei uns selbst. Mit der neuen permanenten Haarfarbe colorstrong von Clairol Professional, eine Marke der Wella Company, beginnt eine neue Ära der Koloration - eine, in der Farbe nicht nur für brillanten Ausdruck, sondern auch für (innere) Kraft steht.Innovative Technologie in zahlreichen ShadesDie innovative, permanente Haarfarbe mit Bonding-System und Alpha Hydroxid Acid, kurz AHA, Technologie verleiht nicht nur langanhaltende, strahlende Farbergebnisse, sondern stärkt das Haar gezielt vor, während und nach dem Färben. Das Resultat: rundum gepflegtes, glänzendes Haar - wie frisch aus dem Salon. Die ammoniakfreie, vegane Formel (ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs), deckt graues Haar zu 100 % ab und sorgt für intensive, langanhaltende Farbe mit natürlichem Glanz. Zwölf vielseitige natürliche Nuancen ermöglichen individuelle Looks für jeden Stil.Alles-in-einer-Box-Lösung für die einfache Anwendung zuhauseColorstrong steht für eine unkomplizierte Anwendung - das benötigte Zubehör ist in einer Box enthalten. In nur drei Schritten lässt sich das Frisch-aus-dem-Salon-Gefühl ganz einfach nach Hause holen.Step 1 - Primer: Der Bonding Primer mit AHA stärkt die innere Haarstruktur und bereitet das Haar wie eine Grundierung auf die Farbe vor.Step 2 - Farbe: Ein auffälliges Rot, ein AschBlond oder doch ein strahlendes Braun - jetzt wird gefärbt. Reflektierende Pigmente und AHA füllen das grundierte Haar gleichmäßig auf, für multidimensionale Töne.Step 3 - Pflege: Die Bonding Pflege mit AHA versiegelt die Farbe und stärkt die Haarstruktur endgültig - für ein Gefühl, wie frisch aus dem Salon.Vielfältige kommunikative Begleitung mit bekanntem GesichtMit der Einführung von colorstrong startet Clairol Professional eine umfassende Kommunikations- und Marketingkampagne in Deutschland. Im Zentrum der Kampagne steht Stella Maria Sellere, Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" 2024. Die Zusammenarbeit mit colorstrong bietet ihr eine besondere Gelegenheit, persönliche Stärke zu zeigen: "Mir selbst die Haare zu färben bedeutet für mich Me-Time im hektischen Alltag - ein Moment, in dem ich mir etwas Gutes tue", so die vierfache Mutter. "Die Verwandlung war intensiv, aber ich liebe die Nuancen meiner neuen Haarfarbe - und wie gepflegt sich mein Haar nach der Anwendung mit colorstrong anfühlt." Clairol Professional ist eine Marke der Wella Company und steht weltweit für innovative Rezepturen, professionelle Qualität und außergewöhnliche Farbergebnisse.Die Produktbenefits auf einen Blick- Zwölf ausdrucksstarke Nuancen: 1/0 Schwarz, 3/0 Dunkelbraun, 4/0 Mittelbraun, 4/46 Intensives Dunkelrot, 5/0 Hellbraun, 5/3 Helles Goldbraun, 6/0 Dunkelblond, 7/0 Mittelblond, 8/0 Blond, 8/1 Aschblond, 9/1 Helles Aschblond, 10/0 Extra Hellblond- Alles in einer Box: Bonding Primer, Farbe und Pflege mit AHA sowie Hilfsmittel wie Handschuhe- Innovative Technologie: Bonding-System mit AHA; stärkt das Haar vor, während und nach dem Färben (colorstrong Komplettset vs. colorstrong nur Farbe)- Frei von: Ammoniak, Parabenen, PPD und PTD*- Multidimensionale Farbpigmente in Salon-Qualität- 100 % Grauabdeckung und strahlender Glanz, permanentAb Mitte Juni 2025 ist colorstrong zu einem UVP von 9,99 EUR** exklusiv bei den Drogeriemärkten Rossmann und Müller sowie amazon erhältlich.Weitere Information rund um die Clairol Professional Produkte findest du zum Launch auf der Clairol Website. Das Pressematerial findest du HIER (https://www.picdrop.com/wella/XuPnqjU5zL).Du findest Clairol Professional und colorstrong auch auf Instagram, TikTok und facebook.Pressekontakt:Wella Germany GmbH - Sarah Spörhase, Brand Communications ManagerSarah.spoerhase@wella.com+49 162 743 5627RPM - revolutions per minute - Charlotte Seebodecharlotte.seebode@rpm-berlin.com+49 30 4000 66 31Original-Content von: Wella, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25663/6072126