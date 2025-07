An diesem Prime Day präsentiert EZVIZ, ein international anerkannter Name im Bereich Smart Home Security, eine handverlesene Auswahl an exklusiven Angeboten, die das Zuhause vom ersten Kontakt an schützen. Für Haushalte, die Wert auf Sicherheit rund um das Haus und insbesondere an der Türschwelle legen, ist dies ein guter Zeitpunkt, um in eine ebenso fortschrittliche wie mühelose Haussicherheit zu investieren.

Vom 8. bis 11. Juli können Hausbesitzer das Zeitfenster für die EZVIZ Prime Day-Angebote auf Amazon DE nutzen, die die beliebtesten Smart-Kameras von EZVIZ, fachmännisch gebündelte Pakete und ein komplettes Sortiment an Einstiegsprodukten umfassen. Diese zeitlich begrenzten Ersparnisse bieten eine seltene Gelegenheit, den Schutz des eigenen Zuhauses zu verbessern, egal ob es sich um eine belebte Stadtwohnung oder einen weitläufigen Familiensitz handelt. Hier sind einige Top-Angebote:

CB8 Lite Batteriebetriebene Schwenk- und Neigekamera mit Solarpanel jetzt €89,99, vorher €149,99

Genießen Sie mit diesem Komplettpaket Schutz rund um die Uhr. Der Always-on-Video Modus, der von einem leistungsstarken Akku und einem mitgelieferten Solarpanel betrieben wird, sorgt für eine kontinuierliche Überwachung, selbst in abgelegenen oder netzunabhängigen Gebieten. Mit kristallklarer 2K+-Auflösung, motorisierter 360°-Drehung und intelligenter Verfolgung bietet das Kit einen umfassenden, zuverlässigen Schutz, der unermüdlich für die Sicherheit Ihres Zuhauses sorgt.

H9c 3K+3K Kamera mit zwei Objektiven zum Schwenken und Neigen jetzt €99,99, vorher €149,99

Eine Kamera, die alles sieht, von weiten Ausblicken bis zu präzisen Nahaufnahmen. Die H9c wurde entwickelt, um jedes Detail zu erfassen, und kombiniert ein Dual-Objektiv-Setup mit einem Weitwinkelobjektiv für eine breite Abdeckung und einem Schwenk-Neige-Zoomobjektiv für eine gezielte Überwachung. Dank der fortschrittlichen KI-Erkennung werden Aktivitäten von Personen und Fahrzeugen präzise identifiziert und tote Winkel eliminiert. Die Kamera eignet sich perfekt für größere Grundstücke oder Haushalte, die umfassende Sicherheit wünschen, und lässt sich einfach über die intuitive EZVIZ-App steuern, so dass der Schutz des gesamten Hauses in Reichweite ist.

CP7 Smart Home Video-Türsprechanlage - jetzt €227,99, vorher €299,99

Speziell für Hausbesitzer, die eine raffinierte Kontrolle an der Haustür wünschen, bietet die CP7 ein vielseitiges und zuverlässiges Zugangsmanagement. Mit ihrer eleganten Touchscreen-Oberfläche, RFID-Entriegelung und Smartphone-Autorisierung passt sie sich an verschiedene Lebensstile an. Die Benutzer können die Erkennungsparameter anpassen und erhalten Updates über jeden erwarteten oder unerwarteten Besucher, was sie ideal für große Wohnhäuser oder erweiterte Sicherheitseinrichtungen macht.

Hazel Han, EZVIZ Global Content PR Manager, hanxiao16@ezviz.com