SFC Energy hat eine strategische Partnerschaft mit dem US-Systemintegrator Connexa geschlossen. Ziel sei es, so das Unternehmen am Dienstag, die Präsenz im Süden und Südwesten der USA zu verbessern. Connexa wird die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy in hybride Lösungen zur Stromversorgung integrieren, die vor allem für netzunabhängige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...