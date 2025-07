Düsseldorf (ots) -Neuroinklusion am Arbeitsplatz entwickelt sich zur Schlüsselkomponente einer zukunftsorientierten Personalstrategie. Trotz wachsender Relevanz fehlen in vielen Unternehmen noch konkrete Maßnahmen. Eine neue Studie des Top Employers Institute liefert Orientierung und Handlungsansätze.Neuroinclusive by Design - Wie Unternehmen Potenziale erkennen und fördernDiversity und Inklusion sind in vielen Unternehmen fest verankert - zumindest auf dem Papier. Doch während Geschlecht, Herkunft und Alter oft im Zentrum stehen, bleibt ein Aspekt meist unbeachtet: neurodiverse Talente. Menschen mit ADHS, Autismus, Legasthenie oder anderen neurologischen Besonderheiten bringen wertvolle Perspektiven mit - vorausgesetzt, ihr Umfeld ist auf sie eingestellt.Mit dem Report "Neuroinclusive by Design (https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/)" rückt das Top Employers Institute dieses bislang unterrepräsentierte Thema in den Fokus der HR-Strategie. Der Bericht analysiert aktuelle Erkenntnisse zur Neuroinklusion am Arbeitsplatz und zeigt praxisnah, wie Unternehmen Strukturen schaffen können, die neurodiverse Mitarbeitende nicht nur akzeptieren, sondern gezielt fördern.Status quo: Bewusstsein, aber mangelnde UmsetzungObwohl das Thema Neurodivergenz zunehmend in HR-Diskursen ankommt, bleibt der Schritt von der Erkenntnis zur Umsetzung oft aus. So zeigte etwa eine Befragung (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1552136/umfrage/massnahmen-in-unternehmen-im-bereich-neurodivergenz/) des Statista Research Departments unter HR-Verantwortlichen im deutschsprachigen Raum, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen bislang keinerlei gezielte Maßnahmen für neurodivergente Mitarbeitende ergriffen hat. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Studie des Top Employers Institute (https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/) zusätzlich an Bedeutung: Sie zeigt nicht nur den konkreten Handlungsbedarf auf, sondern liefert gleichzeitig praxistaugliche Ansätze für mehr Teilhabe, Struktur und Vertrauen im Arbeitsalltag.Zwischen Innovationsdruck und kultureller VerantwortungUnternehmen stehen heute unter doppeltem Druck: Sie müssen sowohl innovativ als auch werteorientiert agieren. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Neuroinklusion als zukunftsweisender Ansatz. Sie erlaubt, unternehmerische Ziele mit kultureller Verantwortung zu verbinden, ohne Kompromisse bei Effizienz, Qualität oder Performance einzugehen.Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE beim Top Employers Institute, betont: "Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen alle Menschen ihr Potenzial entfalten können, ist längst keine Option mehr - es ist eine Notwendigkeit. Die Maßnahmen, die neurodivergente Mitarbeitende unterstützen, kommen der gesamten Belegschaft zugute. Neurodiversität wirkt als Katalysator für Zusammenarbeit - und verbessert nachweislich die Unternehmensleistung."Neuroinklusion am Arbeitsplatz - ein Muss für moderne HR-StrategienUm die Lücke zwischen Erkenntnis und aktiver Umsetzung von konkreten Neuroinklusionsmaßnahmen zu schließen, hat sich Top Employers Institute mit seiner jüngsten Untersuchung "Neuroinclusive by Design (https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/)" gewidmet. Aufbauend auf qualitativen Interviews mit neurodivergenten Mitarbeitenden analysiert die Studie praxisnahe Wege, wie Unternehmen integrative Strukturen aufbauen und gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit steigern können.Neuroinklusion wird im Report als zukunftsweisende Kompetenz verstanden, die kulturelle Intelligenz, strategische Planung und agile Umsetzung verbindet. Als Bestandteil moderner New-Work-Konzepte fördert sie Innovation, Empathie und gemeinsame Wertschöpfung. Drei Prinzipien stehen im Fokus erfolgreicher Unternehmen: Die gezielte Nutzung individueller Stärken, klar definierte Formen der Zusammenarbeit und eine vertrauensbasierte, transparente Unternehmenskultur.Fallbeispiele aus der Studie zeigen: Neurodiverse Teams zeichnen sich durch hohe Problemlösungskompetenz, Kreativität und Mustererkennung aus - besonders dort, wo Mitarbeitende jenseits starrer Rollen arbeiten können.Einheitliche Kommunikation, klare Prozesse und Rücksichtnahme verstärken diese Wirkung strukturell. Entscheidend ist: Sicherheit und Akzeptanz steigern die Leistung messbar. Führung, hybride Arbeitsmodelle und Talentbindung profitieren direkt von einer gezielten Integration neurodiverser Perspektiven in die HR-Strategie.Das Top Employer Institute: ein umfangreiches LeistungsspektrumDas Top Employers Institute ist nicht nur für seine regelmäßigen, vertiefenden Einblicke zu aktuellen HR-Fragestellungen wie der Neuroinklusion am Arbeitsplatz (https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/) bekannt.Ganz generell verbindet es Forschungskompetenz mit konkreter Praxisunterstützung. Das Institut liefert nicht nur theoretische Grundlagen - es stellt auch eine Vielzahl von Best Practices und Fallstudien zur Verfügung. Die Bandbreite reicht von sensibilisierenden Schulungen über neue Rekrutierungsstrategien bis hin zu strukturierter Onboarding-Begleitung.Die Erkenntnisse stammen aus einem breiten Pool zertifizierter Unternehmen, die sich jährlich der Bewertung durch das Institut stellen. Mehr als 2.400 Unternehmen weltweit tragen mittlerweile das Siegel "Top Employer". Sie profitieren von der Auszeichnung und vom Zugang zu einem globalen Netzwerk, das Erfahrungswerte und Wissenstransfer fördert.Das Herzstück der Arbeit des Top Employers Institute ist ein international anerkanntes Zertifizierungsprogramm, das auf standardisierter Methodik und umfassender Benchmark-Analyse basiert. Unternehmen, die teilnehmen, erhalten nicht nur ein Siegel - sie gewinnen fundierte Einblicke in ihre HR-Strukturen und können sich im globalen Vergleich mit anderen Top Employer-Unternehmen messen.Fazit: Wer gewinnen will, muss verstehen - und handelnNeuroinklusion am Arbeitsplatz steht exemplarisch für eine neue Generation von HR-Trends, die Mensch und Betrieb gleichermaßen in den Blick nehmen. Integriert gedacht und strategisch verankert, verbessert sie nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch die unternehmerische Zukunftsfähigkeit.Die Herausforderung liegt dabei weniger in der Erkenntnis als im Handeln. Mit den richtigen Impulsen, fundierten Analysen und verlässlichen Partnerschaften lässt sich ein Weg einschlagen, der Inklusion, Performance und Innovationskraft dauerhaft und glaubwürdig miteinander verbindet.Ansprechpartner für die Presse:Top Employers Institute GmbH & Co. 