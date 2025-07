Die Esso-Aktie notiert heute am 8. Juli 2025 bei nur noch gut 100?Euro und verzeichnet damit ein Minus von nahezu 30% im Tagesverlauf - der stärkste Rückgang seit dem Bekanntwerden des Verkaufsangebots von ExxonMobil an North Atlantic. ExxonMobil hat angekündigt, vor Abschluss des rund 82,9%-Anteilsverkaufs an North Atlantic eine Sonderdividende in Höhe von insgesamt rund 116?Euro...

