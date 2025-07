Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Inflation veränderte sich im Juni auf 2,9 von zuvor 2,4% im Mai, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies habe aber den Analystenerwartungen entsprochen und nur leicht über der Prognose der tschechischen Nationalbank (CNB) von 2,8% gelegen. Im letzten Quartal hätten sich die zugrunde liegenden Preissteigerungen in der Tschechischen Republik gegenüber dem Vormonat - entgegen den Trends in anderen CE3-Ländern - beschleunigt. Die Kerninflation sei im letzten Quartal über die Obergrenze des Zielkorridors von 3% gestiegen. Die Beschleunigung der Inflation, insbesondere der Kerninflation, deute nun stark auf eine Beibehaltung der Zinssätze hin. Die CNB bekenne sich zu stabilen Zinsen, was auch den CZK-Wechselkurs in den kommenden Monaten stützen dürfte. Der Wechselkurs EUR/CZK notiere aktuell rund um 24,650. (08.07.2025/alc/a/a) ...

