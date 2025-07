Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes in Tchechien sank im Mai von 48,9 auf 48,0 Punkte, und bleibt somit im kontraktiven Bereich, so die Analysten von Postbank Research.Immerhin habe sich aber im Mai das Verbrauchervertrauen erholt, während zudem bereits im April die Einzelhandelsumsätze unerwartet zugelegt hätten. Die durchschnittlichen monatlichen Nominallöhne seien in Q1 um 6,7% gestiegen, die Reallöhne um 3,9%. ...

