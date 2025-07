Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wichtige Datenveröffentlichungen stehen in dieser Woche nicht mehr auf dem Programm und so können sich die Marktteilnehmer dem Zollthema widmen, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei die Frist für Abschlüsse von Handelsabkommen vom 9. Juli auf den 1. August verlängert worden, sodass vorerst nicht mit Klarheit zu rechnen sei. US-Präsident Trump habe erste Länder über die neuen Zollsätze informiert, aber auch weitere Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Ob mit der EU bereits bis morgen ein Grundsatzabkommen nach britischem Vorbild erreicht werde, bleibe abzuwarten. Trotz der Unsicherheit sei es an den Finanzmärkten bislang nicht zu einem Anstieg der Risikoaversion gekommen. ...

