Nach vorläufigen Berechnungen der Bundesstatistiker ging es um 1,4 % gegenüber April mit den Ausfuhren abwärts. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich bisher ein kleines Plus von 0,4 %. Die Einfuhren knickten dagegen im Mai um 3,8 % gegenüber dem Vormonat ein, während sie im Vergleich zum Mai 2024 um 4,2 % höher ausfielen. In der Außenhandelsbilanz ergibt dies unterm Strich einen Überschuss von 18,4 Mrd. Euro. Der Export mit EU-Staaten war 71,3 Mrd. Euro stark, mit Drittstaaten 58,1 Mrd. Euro. Auch im Mai waren die USA die Region, in die die meisten deutschen Ausfuhren in Nicht-EU-Länder versandt wurden.



Annerose Winkler



