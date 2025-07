Bridgewater-Gründer Ray Dalio sorgt sich um eine US-Fiskalkrise. Ohne Konsolidierung drohe in drei Jahren eine traumatische Markterschütterung. Ray Dalio, der Architekt und Lenker eines der größten Hedgefonds der Welt, schlägt erneut Alarm. In einem neuen CNBC-Interview warnt der Bridgewater-Gründer eindringlich vor einer potenziellen Fiskalkrise in den USA und bringt dabei ein Szenario ins Spiel, das den globalen Kapitalmärkten den Boden unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...