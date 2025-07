Wasserstoff bleibt ein zentraler Bestandteil der Dekarbonisierungsbemühungen Europas, gestützt durchwachsende nationale Programme und zunehmende Investitionen von Unternehmen. Deutschland verfolgt das Ziel, bis 2030 eine Elektrolysekapazität von 10 GW aufzubauen, unterstützt durch bedeutende EU-Initiativen. Gleichzeitig treiben Italien, Frankreich und Spanien ambitionierte Pläne voran, die sich auf industrielle Anwendungen, die Produktion von Elektrolyseuren und Anreize für grünen Wasserstoff konzentrieren. Dieses koordinierte politische Rahmenwerk sorgt für eine hohe Nachfragesicherheit bei Elektrolyseurherstellern wie Enapter. Industrielle Sektoren bevorzugen zunehmend Wasserstoff gegenüber rein elektrifizierten Lösungen, aufgrund von Vorteilen wie technischer Umsetzbarkeit, geringerem Gewicht, schnellerem Betanken sowie der Möglichkeit zur dezentralen Wasserstofferzeugung vor Ort. Enapters Produkte der nächsten Generation, Stack T und Nexus 2500, sind gut positioniert, um davon zu profitieren. Entgegen der vorherigen Einschätzung von mwb research werden die ersten Auslieferungen nun für das zweite Halbjahr 2026 erwartet und nicht wie zuvor angenommen im Januar. Bestellungen können bereits aufgegeben werden, was voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2025 zu einem höheren Auftragseingang führen und den aktuellen Auftragsbestand von 46 Mio. EUR erweitern wird, eine Entwicklung, die das Umsatzwachstum und die Profitabilität in den kommenden Jahren unterstützt. Die Analysten von mwb reserach halten an ihrer Einstufung Spek. KAUFEN sowie am Kursziel von 6,40 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





