Die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank haben in den vergangenen Monaten stark zugelegt. Rückenwind lieferten robuste Geschäftszahlen, hohe Zinsen und - bei der Commerzbank - Fusionsfantasie. Doch nun tauchen dunklere Wolken am Horizont auf: Ausfallgefährdete Kredite nehmen massiv zu. Die Anleger schert das bislang wenig - beide Titel legen auch am Dienstag weiter zu. Lange Zeit schienen Deutschlands Großbanken im Rückenwind der Zinspolitik und operativen Fortschritte beinahe unverwundbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...