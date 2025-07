Stuttgart (ots) -Spitzenpolitiker im Gespräch / Start am 25. Juli 2025 / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, Hörfunk, online auf SWR.de/bw, auf Facebook und InstagramZu Beginn der parlamentarischen Sommerpause 2025 lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitikerder im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den traditionellen "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Die Interviews auf dem Stuttgarter Fernsehturm sind Thema auf verschiedenen Kanälen des SWR: am Abend um 19:30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen,in den Hörfunkwellen, in der ARD Mediathek, online auf SWR.de/bw und auf den Social-Media Kanälen.Zum Auftakt interviewt "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber am 25. Juli 2025 den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). "SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder spricht am 29. Juli mit dem Landesvorsitzenden der FDP, Hans-Ulrich Rülke, und am 31. Juli mit Manuel Hagel, dem CDU-Landesvorsitzenden. Am 4. August interviewt Stephanie Haiber den Landesparteichef der AfD, Markus Frohnmaier. Und zum Abschluss der "SWR Aktuell Sommerinterviews" befragt sie am 6. August den Landesvorsitzenden der SPD, Andreas Stoch.Bilanz und Ausblick baden-württembergischer Spitzenpolitiker"SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber und "SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder stellen Fragen, die die Menschen im Land bewegen und führen hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche. Die Sommerinterviews finden in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen statt: Im Frühjahr 2026 ist Landtagswahl in Baden-Württemberg.Die "SWR Aktuell Sommerinterviews 2025" in Baden-Württemberg im Überblick:Freitag, 25. Juli 2025Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident (Interview: Stephanie Haiber)Dienstag, 29. Juli 2025Hans-Ulrich Rülke (FDP), Landesvorsitzender (Interview: Georg Bruder)Donnerstag, 31. Juli 2025Manuel Hagel (CDU), Landesvorsitzender (Interview: Georg Bruder)Montag, 4. August 2025Markus Frohnmaier (AfD), Landesvorsitzender (Interview: Stephanie Haiber)Mittwoch, 6. August 2025Andreas Stoch (SPD), Landesvorsitzender (Interview: Stephanie Haiber)Nach der Ausstrahlung stehen die "SWR Aktuell Sommerinterviews" auf www.ardmediathek.de.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/swr-aktuell-bw-sommerinterviewsNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6072215