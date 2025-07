Tübingen (ots) -Die DentalSchool Tübingen veröffentlicht mit Body Upgrade ein wegweisendes Buch, das weit über klassische Ernährungstipps hinausgeht. Autor und Präventionsmediziner Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin, Mikrobiomforschung und Ernährungsmedizin mit klaren, praxisnahen Empfehlungen - verständlich, wirksam und sofort umsetzbar.Das Programm basiert auf einer strukturierten 5-Phasen-Strategie. Es zeigt, wie jeder mit smarter Ernährung, gezielter Mikronährstoffergänzung, integrierter Bewegung und einem hormonell ausbalancierten Alltag zu mehr Energie, besserem Schlaf, höherer Leistungsfähigkeit und einem gesünderen Körpergefühl findet - ganz ohne Diätstress oder Verzicht.Highlights aus dem Buch:- Ernährung im Einklang mit deinem Biorhythmus- Intelligente Supplementierung statt "Blindpillen"- Powerstoffe wie Nitrat, Omega-3 und Polyphenole - wissenschaftlich erklärt, praktisch anwendbar- Mikrobiom, Hormone und Myokine: Die neuen Schlüssel zur Vitalität- Konkrete Wochenpläne, Lebensmittel-Listen und Diagnostikempfehlungen- Abnehmen - aber ganz anders: nachhaltig, hormonell gesteuert, ohne Jo-Jo-EffektBody Upgrade richtet sich an alle, die mehr vom Leben wollen: Berufstätige, Sportler, Menschen in Stress- oder hormonellen Umbruchphasen oder gesundheitsbewusste Einsteiger - aber auch an alle, die bereits Beschwerden haben oder Medikamente einnehmen müssen.- An alle Menschen unabhängig vom Alter, die nicht nur "gesünder leben" wollen, sondern konkret wissen wollen wie.Das Werk verbindet medizinische Präzision mit einem alltagstauglichen Stil - ein echtes Upgrade für Körper und Kopf.Titel: Body Upgrade - Power NutritionAutor: Univ.-Prof. Dr. Rainer HahnVerlag: DentalSchool Verlag, TübingenISBN: 978-3-00-082075-5Umfang: 250 Seiten, farbig illustriertBezugsquelle: www.dentalschool.de, Amazon oder im BuchhandelPressekontakt:DentalSchool TübingenE-Mail: mail@dentalschool.deWeb: www.dentalschool.deOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/6072209