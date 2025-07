Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentiert weiterhin seine hochmoderne Display-Technologie auf den größten Sportbühnen der Welt. Während dem FIFA Club World Cup 2025 werden die hochmodernen Bildschirme von Hisense im Video Assistant Referee (VAR)-Raum des International Broadcast Center (IBC) eingesetzt und bieten eine beeindruckend scharfe und immersive Ansicht aller Spiele.Das VAR-System stellt extrem hohe Anforderungen an die Displayleistung, darunter ultrahohe Auflösung, Farbgenauigkeit und Echtzeit-Reaktionsfähigkeit. Die fortschrittliche Bildschirmtechnologie von Hisense liefert die erforderliche Klarheit und Präzision, sodass jedes Detail jeder Szene mit unübertroffener Wiedergabetreue sichtbar ist.Dies ist das erste Mal, dass die FIFA einem Partner die exklusiven Rechte für die Platzierung seines Logos auf den VAR-Bildschirmen gewährt hat. Damit wird die wachsende Bedeutung von Hisense als zuverlässiger Anbieter professioneller Display-Lösungen für den Spitzensport unterstrichen.Über den Kontrollraum hinaus ist die Marke Hisense auch im Stadioninneren deutlich sichtbar - von dynamischen LED-Banden bis hin zu riesigen Jumbotrons -, wo sie mit auffälligen Botschaften wie "HISENSE 100 TV", "GLOBAL No. 1" und "RGB-MiniLED TV" präsentiert wird. Diese Botschaften unterstreichen das Engagement von Hisense für technologische Exzellenz und globale Führungsposition und heben Flaggschiff-Innovationen wie 100-Zoll-Fernseher und hochmoderne RGB-MiniLED-Displays auf der Weltbühne hervor.Während ein weltweites Publikum die Action verfolgt, setzt Hisense seine Mission fort, das Seherlebnis zu verbessern - auf dem Spielfeld, im VAR-Raum und zu Hause. Mit seinen Display-Innovationen, die im Mittelpunkt des Spiels stehen, ermöglicht Hisense es jedem, den Moment zu genießen.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724751/image_5006806_23111716.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-display-technologie-unterstutzt-var-anzeigetafeln-beim-fifa-club-world-cup-2025-302499087.htmlPressekontakt:Haoyu Liu,haoyu.liu@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100933302