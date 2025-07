Köln (ots) -Im Juli schon was vor? Vom 17. bis 20. Juli 2025 bieten die NRWRadtour und das WDR 4 Sommer Open Air wieder ein einzigartiges Programm aus Fahrraderlebnis und kostenlosen Konzert-Highlights.Die NRWRadtour startet am 17. Juli am ehemaligen Landesgartenschaugelände Neulandpark in Leverkusen. Von dort geht es über Bergisch Gladbach zum Schokoladenmuseum nach Köln. Die zweite Etappe am 18. Juli ist ein Rundweg mit Start und Ende am Schokoladenmuseum im Kölner Rheinauhafen. Die Mittagspause bietet einen Badestopp am Strandbad des Otto-Maigler-Sees in Hürth. Die dritte Etappe (19. Juli) führt rheinabwärts nach Dormagen mit Zwischenstopp an der Zollfeste Zons. Monheim am Rhein ist die letzte Station auf der vierten Etappe von Neuss zurück nach Leverkusen. Hier endet die Tour - bei bester Verpflegung und traumhaftem Ambiente an der Marienburg.Von Kölsch bis Kultsong: Open Air-Feeling am Kölner SchokoladenmuseumWDR 4 krönt die Tagesetappen der NRWRadtour 2025 mit drei Sommer Open Air Konzerten: Am Kölner Schokoladenmuseum sorgen am 17. Juli De Höhner und StadtRand für kölsche Partystimmung, am 18. Juli geht es mit der WDR 4 Band auf Zeitreise durch die 80er und es gibt Comedy mit Ingo Oschmann. Am 19. Juli ist Maggie Reilly mit ihrer Band in Neuss zu sehen. Die schottische Sängerin machte "Moonlight Shadow" der Mike Oldfield Group zum Ohrwurm für Millionen, viele weitere Hits folgten.Die Sommer Open Air Konzerte sind für alle Besucherinne und Besucher kostenlos und werden außerdem für den WDR 4 Konzertsommer aufgezeichnet.Die NRWRadtour 2025 wird von Westlotto in Zusammenarbeit mit WDR 4 und derâ€\u00afNRW-Stiftung veranstaltet. Malerische Naturlandschaften, auserlesene Pausenorte und spannende Naturschutz- und Kulturprojekte der NRW-Stiftung erwarten die Radfahrenden auf der Route entlang des Rheins.Eine vorherige Anmeldung ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der NRWRadtour 2025 verpflichtend. Hier geht es zur Anmeldung: https://www.nrw-radtour.de/anmeldungNRWRadtour und WDR 4 Sommer Open Air Konzerte im Überblick:1. Etappe: Von Leverkusen nach KölnDonnerstag, 17. Juli 2025, ca. 45 kmStart (12:00 Uhr): Leverkusen, Neulandpark1. Pause (ca. 13:30 - 15:30 Uhr): Bergisch Gladbach, Konrad-Adenauer-PlatzZiel (ca. 17 Uhr): Köln, SchokoladenmuseumWDR 4 Sommer Open Air: Kölsche Party mit den Höhnern und StadtRandOrt: Schokoladenmuseum / Rheinauhafen Köln, 18:00 - 22:00 Uhr2. Etappe: KölnFreitag, 18. Juli 2025, ca. 60 kmStart (9:30 Uhr): Köln, Schokoladenmuseum1. Pause (ca. 11:30 - 13:30 Uhr): Hürth, Strandbad Otto-Maigler-SeeZiel (ca. 16 Uhr): Köln, SchokoladenmuseumWDR 4 Sommer Open Air: 80er und die größten Klassiker live + Comedy mit Ingo OschmannOrt: Schokoladenmuseum / Rheinauhafen Köln, 18:00 - 22:00 Uhr3. Etappe: Von Köln nach NeussSamstag, 19. Juli 2025, ca. 65 kmStart (9:30 Uhr): Köln, Schokoladenmuseum1. Pause (ca. 11:30 - 13:30 Uhr): Dormagen, Zollfeste ZonsZiel (ca. 15:30 Uhr): Neuss, FreithofWDR 4 Sommer Open Air: Moonlight Shadow über Neuss mit Maggie ReillyOrt: Freithof (Innenstadt), 18:00 - 22:00 Uhr4. Etappe: Von Neuss nach LeverkusenSonntag, 20. Juli 2025, ca. 45 kmStart (09:30 Uhr): Neuss, Freithof1. Pause (ca. 11:30 - 13:30 Uhr): Monheim am Rhein, MarienburgZiel (ca. 14:30 Uhr): Leverkusen, NeulandparkLink zu wdr.de: WDR 4 Sommer Open Air 2025 in Essen, Neuss und Köln - Eintritt frei! - WDR 4 präsentiert - Veranstaltungen - WDR 4 - Radio - WDR (https://www1.wdr.de/radio/wdr4/veranstaltungen/vorschau/wdr-vier-sommer-open-air-essen-neuss-koeln-100.html)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6072251