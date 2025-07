Flensburg/Osnabrück (ots) -Die Verlage der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n setzen ihre Kooperationsgespräche mit Redaktionen anderer Regionalverlage weiter fort. NOZ-Chefredakteur Burkhard Ewert konnte jüngst die OM-Medien, die Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO) und die Mittelbadische Presse von Angeboten seines Teams überzeugen."Die Akzeptanz unserer journalistischen Inhalte durch geschätzte Partnerverlage freut uns sehr. Starke Kooperationen sind eine wichtige Säule unserer Transformationsstrategie", kommentiert Jens Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n führt.Die OM-Medien (Auflage 35.000 Exemplare pro Tag) beziehen für ihre Titel in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta und das Digitalportal OM-Online ab Oktober Mantelseiten sowie Inhalte für digitale Produkte aus der überregionalen Gemeinschaftsredaktion von NOZ und sh:z mit ihren Büros in Osnabrück, Hamburg und Berlin.Auch die ZGO weitet den Bezug von Mantelinhalten für die Ostfriesen Zeitung (Tagesauflage 35.000 Exemplare) weiter aus. Seit April bezieht sie vollständige Mantelseiten von der NOZ. Die Lieferung der Inhalte für digitale Kanäle bleibt parallel ebenso bestehen wie die Partnerschaft mit den Ostfriesischen Nachrichten, die ebenfalls zur ZGO gehören.Ab dem Sommer wird auch die Mittelbadische Presse (Auflage 42.000 Exemplare pro Tag) Artikel der Redaktion aus dem Norden beziehen. Dabei handelt es sich überwiegend um Meinungsbeiträge in Form von Kommentaren und Kolumnen. "Wir arbeiten mit der NOZ zusammen, weil sie für einen Journalismus mit klarer Kante und weitem Horizont steht", erklärte Jens Sikeler, Chefredakteur des Medienhauses aus Offenburg.Seit Jahresbeginn erweiterte die Redaktion "Politik & Gesellschaft" der Neuen Osnabrücker Zeitung ihr Netzwerk darüber hinaus um Content-Partner wie die SV Gruppe (Schwäbische Zeitung, Nordkurier) sowie die Hamburger Morgenpost. "Wir sind froh und dankbar für das Vertrauen, das weitere Partner in die Qualität der Arbeit unserer Kollegen haben", sagt Burkhard Ewert, der als Chefredakteur für den übergreifenden Bereich "Politik & Gesellschaft" der Gruppe auch den Ausbau redaktioneller Kooperationen verantwortet.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENTelefon: 0171-5293355Mail: salloa.lange@noz.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6072272