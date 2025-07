Madrid, Spanien, July 08, 2025und der Argentinische Fußballverbandim Rahmen einer feierlichen Unterzeichnungszeremonie an der Argentina Football Academy Vallecas in Madrid offiziell besiegelt.

Dieses bedeutende Ereignis markiert die Vertiefung einer langfristigen globalen Zusammenarbeit zwischen zwei Institutionen, die durch gemeinsame Werte wie Disziplin, Strategie und Präzision verbunden sind.

Der Tag begann mit einem Treffen zwischen den Vertretern von PU Prime und der AFA, das den Ton für einen Tag der Zusammenarbeit und des Feierns setzte. Im Mittelpunkt der Zeremonie standen die offizielle Vertragsunterzeichnung und ein symbolischer Trikottausch, der die nachhaltige Partnerschaft und das gemeinsame Engagement von PU Prime und der AFA unterstrich. Anschließend folgte eine geführte Tour durch die erstklassigen Einrichtungen der Akademie, die einige der vielversprechendsten Nachwuchstalente des argentinischen Fußballs beherbergt.

In seiner Hauptrede betonte Herr Daniel Bruce, Geschäftsführer von PU Prime:

"Heute sind wir hier im schönen Madrid, um eine Partnerschaft zu feiern, die zwei Kräfte vereint, die sich der Exzellenz verschrieben haben - PU Prime und der Argentinische Fußballverband. Die AFA ist bekannt dafür, weltklasse Talente zu entwickeln und eine Marke zu sein, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Dies ist etwas, das PU Prime ständig anstrebt und auf dem besten Weg ist, es zu erreichen. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorn für das Wachstum unseres Unternehmens, und wir fühlen uns geehrt, neben einer so renommierten Organisation genannt zu werden. Vielen Dank an die AFA, dass sie Teil dieses aufregenden neuen Kapitels ist. Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Partnerschaft, die die Grenzen des Erfolgs erweitert und das Wachstum beider Organisationen vorantreibt."

Herr Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer der AFA, bekräftigte seine Unterstützung für die Partnerschaft:

"Fußball ist eine globale Sprache, und heute fügen wir unserer Geschichte eine neue Stimme hinzu, indem wir PU Prime als wertvollen regionalen Partner in der Welt des argentinischen Fußballs begrüßen. Wir sind stolz auf diese aufregende Partnerschaft mit einem Unternehmen, das unsere Werte von Exzellenz, Innovation und Leistungsbereitschaft teilt. Gemeinsam mit PU Prime freuen wir uns darauf, bedeutungsvolle Erlebnisse zu schaffen, die Fußballfans verbinden und den Geist des schönen Spiels feiern. PU Prime, wir sind stolz, Sie bei uns zu haben. Willkommen in der AFA-Familie."

Den Abschluss des Tages bildete eine Live-Fragerunde mit Herrn Javier Saviola, dem legendären ehemaligen argentinischen Fußballspieler. Die Teilnehmer hatten die exklusive Gelegenheit, Einblicke in Themen wie Führung, Vermächtnis und den Wert globaler Partnerschaften aus erster Hand von einer der bewundertsten Ikonen des Sports zu erhalten.

Herr Javier Saviola teilte seine Gedanken zur Zusammenarbeit:

"Es ist etwas ganz Besonderes. Argentinien zu repräsentieren, war immer eine große Ehre, und zu sehen, dass PU Prime die AFA unterstützt, bedeutet uns allen sehr viel. Diese Partnerschaft spiegelt den Geist unseres Teams wider und hilft, diese Leidenschaft mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen."

Diese Veranstaltung markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen PU Prime und der AFA, die darauf abzielt, in beiden Bereichen Inspiration, Engagement und nachhaltigen Wert zu schaffen.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein führendes globales Fintech-Unternehmen, das innovative Online-Handelslösungen anbietet. Heute bieten wir regulierte Finanzprodukte in verschiedenen Assetklassen an, darunter Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Mit dem Ziel, fortgeschrittene Technologie und Bildungsressourcen bereitzustellen, unterstützt PU Prime Händler und Investoren auf jeder Stufe - vom Anfänger bis zum Profi. Mit einer Präsenz in über 190 Ländern und mehr als 40 Millionen App-Downloads setzt sich PU Prime für finanziellen Erfolg ein und fördert eine globale Gemeinschaft von selbstbewussten Händlern. Entdecken Sie die neuesten Aktionen von PU Prime und begleiten Sie uns auf einer erfolgreichen Handelsreise.

