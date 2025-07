© Foto: Johannes Neudecker - dpa

Porsche verzeichnet im ersten Halbjahr einen dramatischen Rückgang der Verkaufszahlen in China und kämpft zudem mit hohen US-Zöllen. Auch weltweit gehen die Absatzzahlen zurück. Die Hintergründe.Porsche sieht sich seit einigen Monaten mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Besonders im wichtigen chinesischen Markt schwächelt der Sportwagenbauer: Im ersten Halbjahr sank der Absatz dort um 28 Prozent auf 21.302 Fahrzeuge, was den niedrigsten Wert seit 2014 darstellt, wie das Handelsblatt berichtet. Während China schwächelt, verlagert Porsche seinen Fokus zunehmend auf den US-Markt - ausgerechnet jetzt, wo Trumps Importzölle das Autogeschäft belasten. In den USA stiegen die …