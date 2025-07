© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Mit starkem Umsatzwachstum und einer soliden Bilanz hat sich Datadog einen Platz im S&P 500 erarbeitet. Wie es jetzt für den KI- und Cloud-Wert weitergeht.Am Mittwoch geht es los: Der Cloud-Spezialist Datadog rückt in den prestigeträchtigen S&P 500 auf. Das Unternehmen, das 2019 an die Börse ging, meldete für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn von 24,6 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 761,6 Millionen US-Dollar. Trotz einer schwächeren Performance als der breitere Technologiesektor in diesem Jahr, mit einem Rückgang von 5,5 Prozent, weist Datadog eine Marktkapitalisierung von 46,6 Milliarden US-Dollar auf - deutlich über dem Median der Nasdaq-Unternehmen. Experten schätzen, …