Porsche - Herausforderungen nehmen zu

Werbung







Porsche kämpft bereits mit starkem Gegenwind und nun schwächelt der chinesische Absatzmarkt.



Der schwäbische Sportwagenbauer Porsche kämpft bereits seit längerem mit starkem Gegenwind. Eine zunehmende Herausforderung für den Konzern wird der abnehmende Marktanteil in China, welcher als wichtigster Auto- und Luxusmarkt der Welt gilt. Im ersten Halbjahr sank der Absatz um rund 28 Prozent auf 21.302 Fahrzeuge und stellt damit den niedrigsten Wert seit elf Jahren dar. Auch insgesamt lieferte Porsche im ersten Halbjahr rund sechs Prozent weniger aus als im Vorjahr. Besonders stark traf es den Heimatsmarkt Deutschland, wo die Verkäufe um rund 23 Prozent zurückgingen. Ein weiterer Rückgang verzeichnete Porsche bei der Auslieferung der Baureihe 911, wo die Verkäufe um rund 9 Prozent abnahmen. Porsche verweist hier auf einen Modellwechsel und gestaffelte Markteinführungen. Ein Lichtblick ist die neue Generation des Macan, bei welcher die Auslieferung im ersten Halbjahr um rund 15 Prozent zunahmen, wobei fast 60 Prozent davon auf die E-Variante entfielen. Nun möchte Porsche seinen Absatzschwerpunkt in die USA verlagern, obwohl vor allem dort der Sporthersteller unter den Handelszöllen leidet. Alleine im April und Mai musste der Konzern rund 100 Millionen Euro Strafzölle an die USA zahlen, da sie keine Produktionsstätte in den USA besitzt. Dennoch war Nordamerika mit einem Auslieferungsanstieg von rund 10 Prozent Porsches größte Vertriebsregion im ersten Halbjahr. Grund für den Anstieg in Nordamerika war die bessere Warenverfügbarkeit aufgrund der größeren Fahrzeugeinfuhren vor dem Inkrafttreten der Importzölle. Seit Jahresanfang sank die Konzern-Aktie um rund 26 Prozent, im Jahresvergleich verzeichnete die Aktie einen Rückgang von über 40 Prozent.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC