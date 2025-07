Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird diese Woche eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Die Arbeitslöhne für Mai würden am Montag veröffentlicht. Obwohl die Arbeitslöhne in Japan steigen würden, würden die Reallöhne aufgrund der zunehmenden Inflation sinken. Die Verbraucherpreisinflation habe im Juni bei 3,1% gelegen, v.a. allem aufgrund der hohen Lebensmittelpreise, insbesondere für Reis. Sie sei in den letzten Jahren über dem 2%-Ziel der BoJ geblieben. Die Märkte würden jedoch davon ausgehen, dass die Notenbank im Jahr 2025 die Geldpolitik unverändert lassen werde, da sie die Preiseffekte als vorübergehend ansehe. Der Koinzidenz-Index für Mai, der die Industrieproduktion, die Beschäftigung und die Einzelhandelsumsätze erfasse, werde ebenfalls am Montag veröffentlicht. Die Handelsbilanzdaten für Mai, die am Dienstag bekanntgegeben würden, sollten interessant sein: Trump habe gedroht, Japan mit Zöllen in Höhe von 30-35% zu belegen, da sich das Land weigere, US-Reisexporte zu akzeptieren. Es werde erwartet, dass die am Donnerstag veröffentlichten Daten zur Produzentenpreisinflation im Juni von 3,2% im Vormonat auf 2,9% zurückgegangen seien. ...

