Berlin (ots) -Thomas Peckruhn (63) ist neuer Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Auf der heutigen virtuellen ZDK-Mitgliederversammlung wählten ihn die Delegierten als Nachfolger von Arne Joswig (62), der Ende Mai nach knapp zwei Jahren von seinem Amt aus familiären Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten war."Es braucht einen starken ZDK in Berlin und Brüssel", erklärt Peckruhn, der seit 2005 zum Vorstand des ZDK gehört und mit der heutigen Entscheidung für die restliche Dauer der laufenden Amtsperiode bis Sommer 2026 gewählt ist. "Ich freue mich auf die vor mir liegende Aufgabe und darauf, meinen Beitrag zu leisten, damit der ZDK als bewährte Organisation die Mobilität der Zukunft aktiv mitgestalten kann."Zum neuen Vizepräsidenten als Nachfolger von Peckruhn wurde Michael Kraft (64) gewählt. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur bleibt auch als Schatzmeister vom ZDK im Amt. In einer Vorstandssitzung des Zentralverbands des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) einen Tag zuvor wurde Michael Kraft von seiner Funktion als Schatzmeister abberufen. ZVK-Schatzmeister ist nunmehr das ZVK-Vorstandsmitglied Jeffrey Kilian."Ich danke für das Vertrauen und freue mich darauf, die Arbeiten im ZDK im Interesse der von uns vertretenen Beschäftigten und Betriebe weiter bestmöglich voranzutreiben", so Kraft.Als Nachfolger für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Johann Gesthuysen und Dirk Weddigen von Knapp wählte die Mitgliederversammlung Fabio Krause, Geschäftsführer des Ford-Partnerverbands sowie Alexander Sauer-Wagner, Vorsitzender des Volkswagen und Audi Partnerverbands in den ZDK-Vorstand.Die Pressemeldung und die Vita finden Sie unter www.kfzgewerbe.de.Pressekontakt:Andreas Cremer, Stellv. PressesprecherTel.: 0173/6400542E-Mail: cremer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/6072367