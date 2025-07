© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Analysten warnen, dass die Altcoin-Saison in diesem Marktzyklus ausbleibt, und empfehlen Anlegern stattdessen, verstärkt auf Krypto-Aktien zu setzen.Die Hoffnung auf eine klassische Altcoin-Rallye nach neuen Bitcoin-Höchstständen scheint in diesem Zyklus vergeblich zu sein. Laut einer aktuellen Analyse von Wolfe Research sollten Anleger ihre Erwartungen an die sogenannten "Alt Season"-Effekte herunterschrauben und stattdessen auf börsennotierte Krypto-Unternehmen setzen. Diese haben Bitcoin in den letzten Monaten sogar deutlich outperformt. "Es ist seit Monaten unsere Empfehlung, bei Bitcoin zu bleiben, solange keine Dynamik bei Altcoins erkennbar ist. Diese Dynamik bleibt bisher aus", …