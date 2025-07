DJ MARKT USA/Gut behauptet - Verhaltene Erleichterung über Zollaufschub

Die US-Börsen dürften nach dem Rücksetzer des Vortags gut behauptet in den Dienstagshandel starten. Die Verlängerung der Frist zur Einführung von Strafzöllen auf Importe in die USA stützt die Kurse nur leicht. Die meisten Länder dürften fristgerecht zu einer Einigung kommen, meint Nomura. Gleichwohl bestehe die Gefahr, dass Strafzölle erhoben würden.

US-Präsident Donald Trump hat die Einführung von Strafzöllen auf Anfang August verschoben, um den Handelspartnern der USA mehr Zeit zur Aushandlung neuer Handelsabkommen zu geben. Trump veröffentlichte auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social am Montag Briefe an die Regierungen von 14 Ländern, darunter Japan, Südkorea und Malaysia, in denen er über die Höhe der Zölle und die neue Verhandlungsfrist informierte. Die meisten der neuen Zölle unterschieden sich jedoch nicht von dem, was Trump am sogenannten "Liberation Day" am 2. April angekündigt habe, stellte die Commerzbank fest. Daher dürften einige Beobachter die jüngste Ankündigung lediglich als eine neue Methode ansehen, die 90-tägige Zollpause zu verlängern - wenn auch nur um drei Wochen. Peking hat derweil angekündigt, Maßnahmen gegen Länder zu ergreifen, die Abkommen mit den USA auf Kosten Chinas schlössen.

Konjunkturdaten stehen auch am Dienstag nicht auf der Agenda. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Unter den Einzelwerten machen Tesla einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Die Titel liegen vorbörslich 1,1 Prozent im Plus. Die politischen Ambitionen von CEO Elon Musk hatten am Montag zu einem Ausverkauf der Aktie geführt.

Eine Gewinnwarnung drückt den Kurs von Exxon Mobil um 0,6 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Ölkonzerns werden von niedrigeren Gas- und Ölpreisen belastet sein.

