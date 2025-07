Brisbane (ots) -Rund 200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nehmen im Juli 2025 an der internationalen Militärübung Talisman Sabre 2025 in Australien teil. Den bedeutendsten Beitrag leistet das Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken. Gemeinsam mit US-amerikanischen Streitkräften trainieren die Fallschirmjäger anspruchsvolle Szenarien unter realistischen Bedingungen, wie sie in Europa kaum vorkommen.Auch weitere Kräfte des Heeres sind beteiligt. Zwei Teams koordinieren den Einsatz von Feuerunterstützung aus der Luft und von See, Fähigkeiten, die auch bei der Landes- und Bündnisverteidigung in Europa eine wichtige Rolle spielen. Ergänzt wird das deutsche Kontingent durch medizinisches Personal, Feldjäger, Logistikkräfte und ein Transportflugzeug vom Typ A400M, das Personal und Material ins Übungsgebiet bringt.Mit der Teilnahme an Talisman Sabre 2025 unterstützt die Bundeswehr die Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung. Gleichzeitig stärkt Deutschland seine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Australien im Rahmen der Deutsch-Australischen "Enhanced Strategic Partnership", die im Juni 2021 geschlossen wurde.Das Übungsgebiet in Australien stellt besondere Anforderungen. Große Entfernungen, unbekannte Vegetation und das Klima unterscheiden sich deutlich von den Bedingungen in Deutschland. Um sich optimal vorzubereiten, startet das deutsche Kontingent mit einer intensiven Trainingsphase vor Ort.Talisman Sabre 2025 gehört zu den größten multinationalen Militärübungen der Welt. Insgesamt nehmen über 30.000 Angehörige der Streitkräfte von insgesamt 19 Nationen teil. Deutschland zeigt mit seiner erneuten Teilnahme, dass es auch außerhalb Europas ein verlässlicher Partner für Frieden und Stabilität ist.German Army participates in international exercise Talisman Sabre 2025 in AustraliaAround 200 soldiers of the german Bundeswehr will participate in the international military exercise Talisman Sabre 2025 in Australia in July 2025. The most significant contribution will be made by the 26th Parachute Regiment from Zweibrücken. Together with US forces, the paratroopers will train in challenging scenarios under realistic conditions rarely encountered in Europe.Other Army forces are involved as well. Two teams are coordinating the deployment of air and sea fire support, capabilities that also play an important role in national and alliance defense in Europe. The German contingent is supplemented by medical personnel, military police, logistics forces and an A400M transport aircraft that transports personnel and equipment to the training area.By participating in Talisman Sabre 2025, the Bundeswehr supports the German government's Indo-Pacific guidelines. At the same time, Germany is strengthening its security cooperation with Australia within the framework of the German-Australian Enhanced Strategic Partnership, which was concluded in June 2021.The training area in Australia presents unique challenges. Large distances, unfamiliar vegetation and the climate are significantly different from those in Germany. To optimally prepare, the German contingent will begin with an intensive training phase on site.Talisman Sabre 2025 is one of the largest multinational military exercises in the world. A total of over 30,000 members of the armed forces from 19 nations are participating. With its renewed participation, Germany is demonstrating that it is a reliable partner for peace and stability, even outside of Europe.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 3341 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6072387