Die PNE AG hat im zweiten Quartal 2025 Genehmigungen für drei neue Windkraftprojekte mit insgesamt 46 Megawatt Leistung erhalten. Geplant sind Erweiterungen in Brandenburg, eine Einzelanlage in Hessen sowie fünf neue Turbinen in Nordrhein-Westfalen. Mit der neuen Kapazität sollen jährlich rund 36.000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom ...

