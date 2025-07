© Foto: Uwe Anspach - dpa

Der Industriedienstleister ist nach Jahren der Neuausrichtung wieder auf Kurs. Die Aktie hat sich seit November mehr als verdoppelt. Analysten kommen gar nicht hinterher, ihre Kursziele anzupassen.Die Aktien des Baukonzerns Bilfinger haben am Dienstag ein langjähriges Rekordhoch erreicht und die Börse in Aufregung versetzt. Bis zum Mittag erreichten die Papiere des Industriedienstleisters mit 93,45 Euro sogar den höchsten Stand seit 2014. Bilfinger verzeichnet nun bereits den achten starken Monat in Folge und hat seinen Kurs seit November 2024 mehr als verdoppelt. In den vergangenen Tagen setzte die Aktie der Rallye die Krönung auf. Seit Anfang Juli hat die Aktie 17 Prozent gewonnen und ist …