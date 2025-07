Krypto News: Darum ist Musks geplante eigene Partei bullisch für Bitcoin

Elon Musk sorgt für Aufsehen unter BTC-Investoren: Mit der Gründung seiner eigenen Partei könnte er nicht nur die US-Politik aufmischen, sondern auch den Kryptomarkt nachhaltig beeinflussen. Warum seine America Party bullisch für Bitcoin sein könnte, darum geht es hier.

Elon Musk gründet die America Party

Der CEO von Tesla und SpaceX hat am 4. Juli 2025 die Gründung einer neuen politischen Partei namens America Party angekündigt. Die Ankündigung erfolgte nach einer Umfrage auf der Social-Media-Plattform X, bei der 65,4 % von 1,24 Millionen Teilnehmern für die Gründung dieser neuen Partei stimmten.

Musks Motivation scheint vor allem in einem Konflikt mit US-Präsident Donald Trump begründet zu liegen, und die Entscheidung zur Gründung der eigenen Partei könnte vor allem durch die umstrittene Big Beautiful Bill von Trump gefallen sein, die von Musk ja mehrfach stark kritisiert worden war.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party? - Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Der Streit zwischen Musk und Trump war eskaliert, als Musk das neue Haushaltsgesetz ablehnte. Zuvor war der Tesla-CEO noch wichtiger finanzieller Unterstützer der Trump-Kampagne 2024 gewesen und hatte eine Führungsposition im neu geschaffenen Amt DOGE bekleidet. Es war nun noch eine Zeit lang ungewiss gewesen, ob Elon Musk das Ganze mit der eigenen Partei tatsächlich ernst meinen würde. Doch Elon Musk scheint sein Vorhaben tatsächlich umsetzen zu wollen.

Bitcoin-Boom dank Elon Musks neuer Partei?

Interessant hierbei ist, dass es am Kryptomarkt eine sehr positive Reaktion auf diese Ankündigung von Musk gab. So stieg der Bitcoin-Kurs um 1,4 % auf zwischenzeitlich 109.500 $ an und der Kurs des Memecoins DOGE schoss sogar über 5 % in die Höhe, da Musk hier ja historisch gesehen ein prominenter Befürworter war.

Die positive Reaktion des Kryptomarktes kann dabei vor allem dadurch begründet werden, dass Elon Musk auf die Frage eines Nutzers auf X, ob die America Party Bitcoin unterstützen würde, mit einem klaren Ja antwortete. Tatsächlich sagte er nämlich, dass er für Fiat-Währungen keine Hoffnung sehe und die Frage deshalb nur mit Ja beantworten könne.

Die Aussage wurde millionenfach gesehen und geteilt und hat eben starke positive Reaktionen in der Krypto-Community ausgelöst. Schließlich positioniert Musk Bitcoin hier sozusagen als Alternative zu nicht mehr tragbaren Fiat-Währungen wie dem US-Dollar.

Fiat is hopeless, so yes - Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025

Sollte er mit seiner America Party tatsächlich Erfolg haben und auf politischer Ebene in den USA eine Rolle spielen können, könnte diese pro-Bitcoin-Einstellung natürlich zu einer weiteren Adaption von BTC beitragen. Musk hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Fiat-Währungen kritisiert und scheint ein generelles Misstrauen gegenüber traditionellen Währungen zu hegen.

Bitcoin als dezentraler Wertspeicher ist unabhängig von staatlicher Kontrolle, was besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sehr attraktiv sein könnte. Sollte die America Party also tatsächlich Sitze im Kongress gewinnen können, könnte sie pro-Krypto-Gesetze fördern. Elon Musk hat ja bereits eine Vorgeschichte mit Krypto und den Markt bereits in der Vergangenheit positiv beeinflusst. So etwa durch Teslas Kauf von Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden $ im Jahr 2021 und seiner bereits erwähnten starken Unterstützung für Dogecoin.

Natürlich wird sich erst noch zeigen müssen, ob Elon Musk mit seiner Partei tatsächlich Erfolg haben kann. Schließlich herrscht in den USA bereits seit langer Zeit ein Zwei-Parteien-System, welches nur schwer aufgebrochen werden kann. Sollte die America Party mit ihrer pro-Krypto-Haltung jedoch Erfolg haben, könnten davon unter Umständen nicht nur Bitcoin, sondern auch neue Krypto-Projekte wie beispielsweise HYPER stark profitieren.

HYPER könnte von neuem Krypto-Boom maßgeblich profitieren

Bei HYPER handelt es sich um eine brandneue Kryptowährung, die gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung steht. Tatsächlich kann der Coin noch nicht auf Krypto-Börsen getradet werden, da er sich noch in der Presale-Phase befindet. Hier können Anleger HYPER bereits vorab über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper und das dort befindliche Widget kaufen und sich damit einen potenziell günstigen Einstieg sichern.

Der Kurs von HYPER beträgt hier heute nur 0,012175 $ und es kamen bereits über 2 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale erworbenen Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 387 % gestaked werden.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Das Spannende daber ist, dass die Entwickler mit Bitcoin Hyper die erste funktionierende Layer-2-Blockchain für Bitcoin auf den Markt bringen wollen. Bis heute verfügt BTC ja über kein eigenes L2-Netzwerk, obwohl Bitcoin vor allem in Sachen Transaktionskosten und Transaktionsgeschwindigkeiten kaum mehr zeitgemäß ist und sich schon jetzt nicht mehr wirklich für Micro Payments oder Anwendungen im DeFi-Sektor eignet.

Jetzt in HYPER investieren

Bitcoin Hyper soll dieses Problem lösen und will die L2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine aufbauen. So soll von den extrem schnellen und günstigen Transaktionen des Solana Netzwerks profitiert werden können, welche hier mit Bitcoins Stand als Leitwährung fusioniert werden. Sollten die Entwickler mit ihrer Vision erfolgreich sein, hätte das Projekt dementsprechend deutliches Wachstumspotenzial.

