Der US-Chemiekonzern hat am Montag bekanntgegeben, dass er drei Produktionsstandorte in Europa schließen will. In Deutschland werden die Ethylen-Cracker-Anlage in Bohlen sowie die Chlor-Alkali- und die Vinyl-Anlagen für Industriezwecke in Schkopau bis Ende 2027 stillgelegt. Bis Mitte 2026 soll außerdem die Siloxan-Basischemieanlage im britischen Barry geschlossen werden. Das Management von Dow will durch die Schließungen die Kosten senken. Durch den Abbau von insgesamt 800 Stellen fallen aber zuerst einmal Belastungen von 630 bis 790 Mio. $ an.