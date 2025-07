Hamburg (ots) -Niclas Hübner wird ab 1. Januar 2026 neuer Geschäftsführer der NDR Media GmbH in Hamburg. Ulrike Deike, die Verwaltungsdirektorin des Norddeutschen Rundfunks, übernimmt parallel als Geschäftsführerin den Bereich Beteiligungen in der NDR Media. Diesem Vorschlag hat der Aufsichtsrat des Unternehmens am Freitag zugestimmt. Niclas Hübner und Ulrike Deike folgen auf Carsten Neitzel, der vertragsgemäß ausscheidet.Joachim Knuth, NDR Intendant und Aufsichtsratsvorsitzender von NDR Media und Studio Hamburg: "Carsten Neitzel hat die NDR Media in den vergangenen neun Jahren mit seiner außerordentlichen Expertise nachhaltig geprägt. Für seine Leistung und sein großes Engagement danke ich ihm herzlich. Sein Nachfolger Niclas Hübner ist ein äußerst versierter Vertriebsexperte, dem die Ziele der NDR Media gut vertraut sind. An seine Seite tritt die erfahrene Managerin Ulrike Deike, die auch den NDR seit Jahren finanziell sicher auf Kurs hält. Der Aufsichtsrat der NDR Media freut sich auf neue Impulse und die Weiterentwicklung der NDR Media."Niclas Hübner arbeitet seit November 2024 als Vertriebsleiter bei der NDR Media GmbH.Zuvor war er als Leiter Business Development bei The Pioneer tätig, wo er seit Juni 2023 die strategische Geschäftsentwicklung maßgeblich vorantrieb. Zuvor arbeitete er bei der ARD Media als Leiter Business Development und stellvertretender Verkaufsleiter. In dieser Position konnte er wertvolle Einblicke in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewinnen und maßgeblich zur Optimierung der Vertriebsprozesse beitragen. Darüber hinaus verantwortete er im Key-Account-Management den Aufbau und die Pflege wichtiger Kundenbeziehungen.Der ausgebildete Betriebswirt und Wirtschaftsjurist verfügt zudem über langjährige Erfahrungen in der Agenturwelt. Während seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit bei Initiative bekleidete er verschiedene Positionen, zuletzt als Director Growth. Dort lag sein Schwerpunkt auf der Entwicklung von Wachstumsstrategien und innovativen Mediaplanungskonzepten. Diese Kombination aus Agentur- und Rundfunkexpertise macht ihn zur idealen Besetzung für die zukünftigen Herausforderungen der NDR Media.Ulrike Deike führt seit Januar 2020 die Verwaltungsdirektion des Norddeutschen Rundfunks. Sie vertritt den NDR in verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsräten, so gehört sie bisher z.B. auch zum Aufsichtsrat der NDR Media GmbH, aus dem sie dann ausscheidet.Die ausgebildete Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Beteiligungen. Sie war von 2001 bis 2011 als Steuerberaterin/Wirtschaftsprüferin bei der SUSAT & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg tätig. Von 2012 bis 2019 war sie Geschäftsführerin beim AGA Norddeutscher Unternehmerverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V. in Hamburg.Die NDR Media GmbH, mit Britta Romboy in der Geschäftsleitung, ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Norddeutschen Rundfunks mit Sitz in Hamburg mit rund 40 Mitarbeitenden. Die NDR Media GmbH vermarktet die Hörfunkwerbung bei NDR 2 sowie Sponsoring im NDR Fernsehen und im Hörfunk. Darüber hinaus wird hier der NDR Ticketshop gesteuert und weiterentwickelt. Während das Crossmedia Team alle Gegengeschäfte verwaltet, entwickelt die Abteilung Events und Kooperationen On-Air- und Off-Air-Kooperationen und rundet das Portfolio der NDR Media GmbH ab. Daneben ist die NDR Media Gesellschafterin in zahlreichen Beteiligungen; vor allem alleinige Gesellschafterin der Studio Hamburg GmbH -Gruppe.Pressefotos: NDR Fotoredaktion (pressefoto@ndr.de).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6072426