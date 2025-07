Schwanstetten (ots) -Anfang Juli 2025 hat die 1337 UGC GmbH mit Sitz in Schwanstetten bei Nürnberg 100 Prozent der Anteile der MeinTurnierplan GmbH übernommen. Damit erweitert das Unternehmen, das zu den reichweitenstärksten Anbietern digitaler Informationsportale in Europa zählt, sein Portfolio um eine führende Lösung zur Turnierorganisation im deutschsprachigen Raum. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.Die MeinTurnierplan GmbH wurde 2018 von Christian Dollase und Vasco Yannic Lange gegründet. Die Seite selbst wurde bereits 2009 von Christian Dollase ins Leben gerufen und hat sich seither zum Marktführer im Bereich digitaler Turnierplanung entwickelt.Die Plattform ermöglicht es Vereinen und Veranstaltern, Turnierpläne für Sportarten wie Fußball, Handball oder E-Sport intuitiv zu erstellen, Ergebnisse live zu präsentieren und Tabellen automatisch berechnen zu lassen. Rund 1.8 Millionen Menschen nutzen MeinTurnierplan bzw. die internationale Version Tournej monatlich. Die Anwendung ist vom kleinen Verein bis zur Profimannschaft aber auch im schulischen Bereich überall dort im Einsatz, wo es um zuverlässige Turniererstellung, -berechnung und Darstellung geht und wurde im letzten Monat über 13 Millionen Mal aufgerufen.Mit der Übernahme stärkt die 1337 UGC ihre Position im Bereich digitaler Tools für Endnutzer und Communities. Das Unternehmen betreibt mit über 30 Millionen monatlichen Nutzerinnen und Nutzern sowie mehr als 200 Millionen Seitenaufrufen einige der größten digitalen Portale Europas - darunter Wörterbücher, Branchenverzeichnisse, Kreuzworträtselhilfen sowie Spar- und Gutscheinportale. Webseiten wie Woxikon.de, Wort-Suchen.de und Einfach-Sparsam.de gehören zum Portfolio."Als seit Jahren begeisterter Nutzer von MeinTurnierplan ist es ein echtes Herzensprojekt, das Portal gemeinsam mit den Gründern weiter voranzubringen", so Dominik Jaworski, Inhaber der 1337 UGC GmbH. "Aus strategischer Sicht bieten sich durch die Zusammenarbeit ideale Wachstumspotentiale für beide Seiten."Die Gründer von MeinTurnierplan bleiben dem Unternehmen erhalten und wollen den eingeschlagenen Wachstumskurs gemeinsam mit der 1337 UGC weiter fortsetzen. Ziel ist es, die Plattform funktional auszubauen, international weiterzuentwickeln und stärker mit bestehenden Reichweitenportalen zu vernetzen.Mit der Akquisition stärkt 1337 UGC nicht nur seine technologische Basis, sondern erschließt zugleich neue Nutzersegmente im Bereich digitaler Vereins- und Veranstaltungsorganisation. Die Kombination aus Reichweite, Erfahrung im Portalbetrieb und dem innovativen Softwareprodukt von MeinTurnierplan schafft ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum.Pressekontakt:1337 UGC GmbHAm Sägerhof 3D-90506 SchwanstettenHerr Dominik Jaworskitel: +49 9170 9465 205e-mail: dominik.jaworski@1337ugc.deinternet: https://www.1337ugc.deOriginal-Content von: 1337 UGC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104200/6072443