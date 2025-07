Aichach (ots) -In einer aktuellen Anwendungsbeobachtung unter der Leitung von Dr. Hans-Walter Fiedler, Facharzt für Gefäßchirurgie und Lymphologie am Gefäßmedizinischen Versorgungszentrum Kreis Soest, konnte der Juzo Compression Wrap, ein Produkt der Julius Zorn GmbH (Juzo), seine hohe Wirksamkeit und Anwenderfreundlichkeit bei der Behandlung von Ulcus cruris venosum (UCV) klar unter Beweis stellen.Im Rahmen der Studie wurden 16 Patientinnen und Patienten mit diagnostiziertem UCV über einen Zeitraum von durchschnittlich 24 Tagen mit dem Medizinischen adaptiven Kompressionssystem (MAK) von Juzo behandelt. Die Ergebnisse sprechen für sich:- Wundheilung beschleunigt: Bei 14 von 16 Betroffenen kam es zur vollständigen Granulation, bei 4 sogar zur vollständigen Abheilung. Die durchschnittliche Wundfläche reduzierte sich um 63,4 %.- Ödemreduktion messbar: Umfangsreduktionen von bis zu 6,3 % an den Messpunkten belegen die effektive Entstauung.- Schmerz deutlich reduziert: Die mittlere Schmerzintensität sank um 83 % - 11 von 16 Anwenderinnen und Anwendern waren am Ende der Beobachtung schmerzfrei.- Hautzustand verbessert: Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit verhärtetem Gewebe oder reduziertem Hautempfinden sank signifikant.Darüber hinaus wurde der Juzo Compression Wrap auch hinsichtlich seiner Handhabung und Alltagstauglichkeit umfassend bewertet. Die Probandinnen und Probanden vergaben im Durchschnitt Schulnoten zwischen 1,0 und 1,88 für Kriterien wie Passform, Tragekomfort, An- und Ausziehen sowie Halt. Besonders positiv hervorgehoben wurde die Möglichkeit zur eigenständigen Anwendung im häuslichen Umfeld - ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Kompressionsverbänden.Die ärztliche Bewertung bestätigte diese Einschätzungen: Der medizinische Nutzen wurde mit der Note 1,06, die Funktionserfüllung sogar mit der Bestnote 1,0 bewertet. Auch die Druckmessungen zeigten stabile und therapeutisch wirksame Werte mit einem mittleren Kompressionsdruck von 44,2 mmHg."Die Ergebnisse bestätigen, dass der Juzo Compression Wrap eine effektive, anwenderfreundliche und leitliniengerechte Alternative zur klassischen Bandagierung darstellt - insbesondere in der initialen Entstauungsphase", so Ulrich Frey, Leiter Medical Affairs bei Juzo. "Die hohe Adhärenz der Patientinnen und Patienten und die einfache Handhabung sind zentrale Erfolgsfaktoren."Die Anwendungsbeobachtung zeigt eindrucksvoll, wie moderne Kompressionssysteme wie der Juzo Compression Wrap die Versorgung von Betroffenen mit venösen Ulzerationen nachhaltig verbessern können. Die Kombination aus medizinischer Wirksamkeit, hoher Alltagstauglichkeit und selbstständiger Anwendung eröffnet neue Perspektiven für die ambulante und häusliche Versorgung von Betroffenen mit Ulcus cruris venosum.Pressekontakt:Laura SchultesPublic Relations und SponsoringMobile +49 (0)151 5715 7270 | Mail laura.schultes@juzo.deOriginal-Content von: Julius Zorn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115886/6072468