8. Juli 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Ernennung von Morgan Verge zur technischen Beraterin des Unternehmens (die "Ernennung") bekannt zu geben. Frau Verge verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Leitung von Explorationsprogrammen, der Entwicklung geologischer Datenbanken und der Unterstützung von Bergbauprojekten in ganz Kanada.

Frau Verge ist professionelle Geowissenschaftlerin und erbringt als President und CEO von Verge Geological Consulting Ltd. geologische Dienstleistungen für Kunden in ganz Kanada, unter anderem bei der Leitung von Mineralexplorationsprogrammen. Frau Verge hat Explorationsprogramme geplant und geleitet, komplexe geologische Datenbanken entwickelt und mehr als 1 Million $ an staatlichen Mitteln für die Exploration gesichert. Sie war in leitenden Positionen sowie im Datenbankmanagement bei Aureus Gold, Agnico Eagle und Lake Shore Gold tätig und fungiert aktuell als President der Nova Scotia Prospectors Association.

Morgan Verge, P.Geo., sagte dazu: "Ich freue mich sehr, meine Erfahrung und mein Wissen über kritische Metalle bei Maxus einzubringen. Das Team setzt sich engagiert dafür ein, hochwertige Explorationsprojekte auszubauen, und ich sehe der Erarbeitung von Explorationsstrategien entgegen, die Ergebnisse liefern und nachhaltigen Wert schaffen."

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, äußerte sich folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr, Frau Verge als technische Beraterin in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Frau Verge wird angesichts ihrer Erfahrung und ihrer Führungskompetenz entscheidend zur erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Projekte im Portfolio beitragen."

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 7.244 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 3.700 Hektar auf vier Antimonprojekte, 3.120 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 422 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.122 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch großer Konzerne geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK-17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt. (Open File 1992-11, Map Number 10). Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO3. Das Antimonprojekt Altura und das Antimonprojekt Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo bei Bohrungen im Rahmen der Arbeitsprogramme 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben. Dazu zählen alle Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "erwarten", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen unterstellten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dazu gehören unter anderem Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit, Betriebskosten zu verwalten; und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf seine Projekte und die potenziellen Vorteile der Ernennung. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, auf voraussichtlichen Kosten und auf der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80262Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80262&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57778V1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19585473-maxus-mining-kuendigt-ernennung-morgan-verge-technischen-beraterin