Die Kühlmittelverteilereinheit ROL2300 von Boyd kühlt moderne Hochleistungs-KI-Prozessoren in Hyperscaler-, Colocation- und Unternehmensrechenzentren effizient und zuverlässig

Heute gibt Boyd eine bedeutende Erweiterung seines Produktportfolios im Bereich Flüssigkeitskühlung mit einer neuen Kühlmittelverteilereinheit (CDU) mit hoher Kapazität bekannt. Die neue ROL2300 von Boyd ist ein Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Reihensystem, das eine leistungsstarke Kühlung für moderne KI-Prozessoranwendungen ermöglicht und ab sofort in großen Stückzahlen erhältlich ist. Weitere Informationen zur ROL2300 finden Sie im Video hier.

Boyd's high capacity ROL2300 in row coolant distribution unit (CDU) efficiently and reliably cools modern high power AI processors in hyperscale, colocation, and enterprise data centers with up to a 2.3 megawatt capacity. A single ROL2300 can efficiently cool over 10 NVL72 racks. It is optimized to easily fit in data center server rows and designed to maximize service and maintenance efficiency. With high-capacity flow and pressure capabilities, customers are enabled to use fewer CDUs in AI liquid cooling applications.

Der ROL2300 von Boyd bietet eine hohe Durchfluss- und Druckleistung, sodass Kunden weniger CDUs benötigen, und ist so optimiert, dass er problemlos in Serverreihen von Rechenzentren passt. Ein einziger ROL2300 kann über 10 NVL72-Racks effizient kühlen. Der ROL2300 verfügt über leicht zugängliche Front- und Hintertüren, die den erforderlichen Gangplatz minimieren. Er ist für Service und Wartung ausgelegt und verfügt in der Standardkonfiguration über hot-swap-fähige N+1-redundante Pumpen, redundante Sensoren und Filter. Die Standard-Kommunikationsprotokolle Modbus und BACnet erleichtern die Integration des ROL2300 in die Anlagen-Software. Eine optionale automatische Umschaltvorrichtung (ATS) sorgt dafür, dass die CDU bei Ausfall der primären Stromversorgung des Rechenzentrums weiter mit Strom versorgt wird und der Betrieb fortgesetzt werden kann. Der ROL2300 wird vom Global Liquid Systems Services-Team von Boyd mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich CDU-Service unterstützt, um Kunden dabei zu helfen, die Serververfügbarkeit zu maximieren.

"Jede Designentscheidung für den ROL2300 CDU wurde getroffen, um die Kühlung und Energieeffizienz von Rechenzentren in einem möglichst kompakten und zuverlässigen Format zu maximieren", so Jerry Toth, Chief Technology Officer bei Boyd. "Wir ermöglichen unseren Kunden aus den Bereichen Hyperscaling, Colocation und Unternehmensrechenzentren, die Rechendichte und Energieeffizienz in modernen Rechenzentren zu maximieren. Das Produkt umfasst Innovationen sowohl in der Hardware als auch in der Software, die diesen Kundenanforderungen gerecht werden und gleichzeitig die Tradition von Boyd im Bereich der thermischen Innovation fortsetzen."

Boyd produziert den ROL2300 in seinen globalen Fertigungsstätten in großem Maßstab und bietet regionale Verfügbarkeit in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Die regionale Verfügbarkeit trägt dazu bei, die Markteinführungszeit und die Logistikkosten für Boyd-Kunden zu minimieren. Fordern Sie hier eine virtuelle oder Vor-Ort-Demonstration des ROL2300 von Boyd an.

Über Boyd

Boyd ist ein weltweit vertrauenswürdiger Innovator für nachhaltige Lösungen, die die Produkte unserer Kunden besser, sicherer, schneller und zuverlässiger machen. Unsere innovativen technischen Materialien und thermischen Lösungen bringen die Technologie unserer Kunden voran, um die Leistung in den modernsten Rechenzentren der Welt zu maximieren, die Zuverlässigkeit und Reichweite von Elektro- und autonomen Fahrzeugen zu verbessern, die Genauigkeit modernster persönlicher Gesundheits- und Diagnosesysteme zu erhöhen, leistungskritische Flugzeug- und Sicherheitstechnologien zu ermöglichen und Innovationen in der Elektronik und Mensch-Maschine-Schnittstelle der nächsten Generation zu beschleunigen. Im Mittelpunkt der globalen Fertigung von Boyd steht ein starkes Engagement für den Umweltschutz durch nachhaltige, skalierbare, schlanke und strategisch günstig gelegene regionale Betriebe, die Abfall reduzieren und den CO2-Fußabdruck minimieren. Wir stärken unsere Mitarbeiter, fördern ihr Potenzial und inspirieren sie, mit Integrität und Verantwortungsbewusstsein das Richtige zu tun, um den Erfolg unserer Kunden zu sichern.

