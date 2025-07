Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Fonds Berenberg Financial Bonds (ISIN LU0636630005/ WKN A1JBQ7) hat das Fondsvolumen von 100 Millionen Euro überschritten, so Berenberg in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Banken und Versicherungen aus dem Euroraum und wird von Christian Bettinger und Gerald Deutsch gemanagt. Zudem weist er ein Morningstar Rating von fünf Sternen auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...