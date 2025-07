EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für H1 2025



08.07.2025 / 16:00 CET/CEST

Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für H1 2025



Sofia / München, 8. Juli 2025 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") hat in H1 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Konzernumsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 29 % auf rund EUR 53,9 Mio. (rund BGN 105,4 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit lag die Umsatzsteigerung für H1 2025 im Rahmen der Erwartungen. Die Gesellschaft erwartet aufgrund der zwar steigenden Umsätze in den USA, aber des nach wie vor geringen Anteils des US-Geschäfts am Konzernumsatz weiterhin nur unwesentliche Auswirkungen der andauernden Zollstreitigkeiten auf die Umsatz- und Ertragslage. Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für H1 2025 am 13. August 2025 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben. Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583. Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



