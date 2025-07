Hamburg (ots) -Lofttür (https://floft.de/) ist die ideale Lösung für moderne Wohnkonzepte mit offener Küche. Eine Lofttür aus Glas (https://floft.de/) schafft eine elegante Trennung zwischen Koch- und Wohnbereich, ohne den Raum optisch zu verkleinern oder das Gefühl von Offenheit zu verlieren.Offene Küchen liegen im Trend - sie lassen den Wohnbereich größer und luftiger wirken und fördern das Gefühl von Weite. Doch so angenehm das offene Wohnkonzept ist, es bringt auch Herausforderungen mit sich: Küchengerüche breiten sich schnell im ganzen Zuhause aus.Warum Raumteiler (https://floft.de/product-category/raumteiler_trennwand/) in der Küche sinnvoll sindEin Raumteiler aus Glas bietet die ideale Balance zwischen Offenheit und Abgrenzung. Tageslicht kann ungehindert zwischen Küche und Wohnzimmer fließen, sodass der Raum weiterhin hell und einladend bleibt. Gleichzeitig erlaubt der Raumteiler eine klare Trennung - je nach Gestaltung sogar mit voll schließbaren Türen.Die Gestaltungsmöglichkeiten eines Raumteilers sind vielfältig: Von kleinen Glasausschnitten über halbhohe Trennwände (https://floft.de/product-category/raumteiler_trennwand/) bis hin zu vollflächigen Glasfronten mit Türsystem. Um die Ausbreitung von Gerüchen effektiv zu verhindern, empfehlen sich vor allem drehbare Glastüren mit Dichtungen im Rahmen. Eine zusätzliche absenkbare Bodendichtung schließt die Tür auch im unteren Bereich - so bleibt der Rest des Hauses geruchsfrei und ruhig. Raumteiler IdeenVorteile von Raumteilern für die Küche- Lichtdurchlässigkeit bleibt erhalten - kein Verlust an natürlichem Tageslicht- Offene Raumwirkung bleibt bestehen - ideal für kleine oder moderne Wohnungen- Effektive Geruchsbarriere - Kochen, ohne dass es das ganze Zuhause beeinflusst- Akustische Dämpfung - Küchengeräusche werden abgeschirmt- Flexibilität im Design von transparent bis gerahmt, mit oder ohne TürIn unserem Konfigurator (https://floft.de/product/lofttuer-einzeltuer-soho-mit-seitenteilen/) auf der Webseite können Sie ganz einfach Ihr individuelles Projekt gestalten, eine kostenlose 2D-Visualisierung anfordern und ein Angebot für Lofttüren erhalten.www.floft.dewww.floft.atwww.floft.chPressekontakt:Filip Lutowski01722 956 522post@floft.dewww.floft.deOriginal-Content von: Floft UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180275/6072608