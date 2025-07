DJ MÄRKTE USA/Wall Street stabilisiert - Zollthematik weiter im Fokus

DOW JONES--Nach den Vortagesverlusten stabilisiert sich die Wall Street am Dienstag. Die Verlängerung der Frist zur Einführung von Strafzöllen auf Importe in die USA stützt die Kurse nur leicht, zumal dies bereits am Vortag bekannt war. Die meisten Länder dürften fristgerecht zu einer Handelseinigung mit den USA kommen, mutmaßt Nomura. Gleichwohl bestehe die Gefahr, dass Strafzölle erhoben würden. Im frühen Geschäft sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 44.350 Punkte, der S&P-500 stagniert, und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,1 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat die Einführung von Strafzöllen auf Anfang August verschoben, um den Handelspartnern der USA mehr Zeit zum Aushandeln neuer Handelsabkommen zu geben. Trump veröffentlichte auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social am Montag Briefe an die Regierungen von 14 Ländern, darunter Japan, Südkorea und Malaysia, in denen er über die Höhe der Zölle und die neue Verhandlungsfrist informierte. Die meisten der neuen Zölle unterschieden sich jedoch nicht von dem, was Trump am sogenannten Liberation Day am 2. April angekündigt habe, stellt die Commerzbank fest.

Daher dürften einige Beobachter die jüngste Ankündigung lediglich als eine neue Methode ansehen, die 90-tägige Zollpause zu verlängern - wenn auch nur um drei Wochen. "Für uns bleibt der Basiszoll von 10 Prozent die Untergrenze, während zusätzliche branchenspezifische Zölle wahrscheinlich angekündigt werden, sobald die meisten Verträge abgeschlossen sind", versucht ING-Volkswirtin Inga Fechner eine Zusammenfassung. Peking hat derweil angekündigt, Maßnahmen gegen Länder zu ergreifen, die Abkommen mit den USA auf Kosten Chinas schlössen.

Am Rentenmarkt legt die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,43 Prozent zu. Die fallenden Notierungen erklären Händler mit der relativen Entspannung im Zollstreit und der Fristverlängerung. Andere Stimmen bringen die steigenden Renditen mit der anrollenden Zollwelle und der damit steigenden Inflation in Verbindung. Das Schatzamt emittiert im Verlauf dreijährige Schuldtitel im Volumen von 58 Milliarden Euro. Der erneut steigenden Marktzinsen stützen weiter den Dollar - der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent.

Wenig Bewegung gibt es bei den Ölpreisen. Der Ölmarkt werde in naher Zukunft wohl weniger von geopolitischen Spannungen bewegt werden, prognostiziert ein Marktteilnehmer. Stattdessen dürften Fundamentaldaten wieder mehr Beachtung finden. Anziehende Marktzinsen und Dollar-Kurse drücken den Goldpreis leicht.

Unter den Einzelwerten machen Tesla einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Die Titel liegen 1,1 Prozent im Plus. Die politischen Ambitionen von CEO Elon Musk und die ablehnende Reaktion von Trump hatten am Montag zu einem Ausverkauf der Aktie geführt.

Trotz einer Gewinnwarnung steigen Exxon Mobil um 0,5 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Ölkonzerns werden von niedrigeren Gas- und Ölpreisen belastet sein. Doch dies kommt für Anleger nicht überraschend. Aktien des Sektors Erneuerbare Energien stehen unter Druck, nachdem das Weiße Haus angekündigt hat, die Steuervorteile für sauberen Strom schneller als erwartet abzuschaffen. First Solar liegen 3,8 Prozent im Minus. Sunrun verbilligen sich um 9,7 Prozent und Enphase um 5,5 Prozent.

Datadog sinken um 5,5 Prozent nach einer Abstufung durch Guggenheim. Merit Medical Systems ziehen um 3,7 Prozent an nach einem Ausblick über den Erwartungen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.350,48 -0,1% -55,88 +4,4% S&P-500 6.230,87 +0,0% 0,89 +5,9% NASDAQ Comp 20.440,36 +0,1% 27,84 +5,7% NASDAQ 100 22.712,25 +0,1% 26,69 +8,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1701 -0,1% 1,1710 1,1763 +13,4% EUR/JPY 171,86 +0,5% 170,98 170,39 +5,3% EUR/CHF 0,9348 +0,0% 0,9346 0,9353 -0,4% EUR/GBP 0,8637 +0,4% 0,8606 0,8614 +4,1% USD/JPY 146,87 +0,6% 146,02 144,84 -7,1% GBP/USD 1,3548 -0,4% 1,3605 1,3656 +8,7% USD/CNY 7,1609 +0,0% 7,1597 7,1564 -0,7% USD/CNH 7,1822 +0,0% 7,1792 7,1686 -2,1% AUS/USD 0,6518 +0,4% 0,6491 0,6571 +4,9% Bitcoin/USD 108.821,85 +0,6% 108.183,55 109.625,10 +14,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,75 67,93 -0,3% -0,18 -5,3% Brent/ICE 69,48 69,58 -0,1% -0,10 -6,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.323,40 3.336,48 -0,4% -13,08 +27,1% Silber 31,27 31,41 -0,4% -0,14 +12,6% Platin 1.166,19 1.174,11 -0,7% -7,92 +34,0% Kupfer 4,98 4,98 -0,2% -0,01 +24,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

