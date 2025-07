Hamburg (ots) -- Exklusives Ferienangebot für Familien- 10.000 Schlumpffiguren von schleich® zur FAMILY PREVIEW von DIE SCHLÜMPFE: DER GROSSE KINOFILM- Aufregendes Kinoprogramm: DAS KANU DES MANITU, GRAND PRIX OF EUROPE, JURASSIC WORLD: DIE WIEDERGEBURT, LILO & STITCH u.v.m.Die Ferien können in diesem Jahr im Kino verbracht werden: Denn CinemaxX hat für Kinofans gleich zwei aufregende Angebote passend zum Programm über die Sommerferien. So gibt es von nun an vier Familientickets zum Sparpreis von 25,99 Euro - und das bis zum 31. August 2025. Diese sind allesamt nicht nur flexibel (und damit einzeln) einlösbar, sondern auch deutschlandweit gültig und nur online (https://www.cinemaxx.de/shop/produkt/kino-feriendeal) verfügbar.Fans der blauen Kultfiguren aus Belgien haben ebenfalls Grund zur Freude: Zum Kauf eines Kinotickets zur offiziellen FAMILY PREVIEW von DIE SCHLÜMPFE: DER GROSSE KINOFILM am 13. Juli erhält jede/-r Kinobesucher*in eine Schlumpffigur von schleich®. Die Aktion umfasst 10.000 Stückartikel und gilt nur solange der Vorrat reicht.Passende Angebote, passende KinofilmeGenügend Anlässe für einen Besuch bietet das Programmangebot von CinemaxX allemal, können sich Kinofans doch auf kommende Highlights als auch auf bereits zu sehende Blockbuster freuen:Bereits zu sehen:- LILO & STITCH- DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT- ELIO- JURASSIC WORLD: DIE WIEDERGEBURTBald im Kino:- DIE SCHLÜMPFE: DER GROSSE KINOFILM (am 13. Juli in der FAMILY PREVIEW (https://www.cinemaxx.de/film/die-schluempfe-der-grosse-kinofilm))- GRAND PRIX OF EUROPE (ab 24. Juli)- THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS (ab 24. Juli)- DAS KANU DES MANITU (ab 14. August)- LILLY UND DIE KÄNGURUS (ab 21. August)- DIE GANGSTER GANG 2 (ab 28. August)Weitere Informationen zum Ferienangebot gibt es hier (https://www.cinemaxx.de/ferien).Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue. Vue mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und ist in insgesamt acht Ländern an 225 Standorten mit 1.966 Leinwänden aktiv. Vue ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen und Litauen.Pressekontakt:CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KGMirko EngelPR & Brand Communications ManagerMirko.Engel@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/6072624