Monke-Kurs-Prognose: Steigt neuester viraler Memecoin mit 3 Mio. USD 33x?

Während sich der Krypto-Markt heute wieder erholt, sind die Anleger vermehrt auf der Suche nach den nächsten Memecoins mit überdurchschnittlichen Renditen. Dabei sind laut Krypto-Daten-Aggregatoren in letzter Zeit immer mehr KOLS auf den günstig bewertete Affen-Memecoin Monke aufgesprungen. Ob dieser nun um mehr als 33x steigen kann, wollen wir in dem folgenden Beitrag näher analysieren.

Neuer Affen-Memecoin zieht Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich

Folgt man den Aussagen einiger viel beachteter KOLs von Krypto-Twitter, so könnte es sich laut ihren Einschätzungen bei dem neuen günstigen Memecoin Monke um das nächste große Ding handeln.

Gestartet wurde dieser am 17. Juni auf Pump.Fun für einen Preis in Höhe von 0,000004331 USD und konnte bis auf heute 0,002924 USD schon um 674.140 % steigen. Dennoch befindet er sich noch an seinem Anfang.

https://twitter.com/ieatjeets/status/1942550905892561242

Unterstützt wird Monke unter anderem von Altcoin Gordon, welcher für seine Memecoin-Trades bekannt ist. Ebenso sind es idrwaline, Jeets, JB und weitere. Der X-Nutzer Antoine Rousseaux hat zudem hervorgehoben, dass es sich bei Monke um den viralsten Memecoin auf Pump.Fun handelt, wobei er sich nach der Marktkapitalisierung an der Spitze befindet.

Jeets verweist zudem darauf, dass es im Vergleich zu anderen Projekten derzeit bei Monke nicht zu Abverkäufen kommt. Außerdem habe es bisher noch keinen Affen-Memecoin mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD gegeben, wofür er nun für Monke eine Chance sieht. Basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung von 3 Mio. USD würde dies einem Gewinn von 333x entsprechen.

Jetzt frühzeitig in Monke investieren!

Monke-Kurs-Prognose: Bald der erste Affen-Memecoin mit 1 Mrd. USD?

Einige Analysten erwarten, dass Monke noch eine Bewertung von 1 Mrd. USD erlangen wird. Allerdings handelt es sich bei ihm nicht um den ersten Affen-Memecoin, wobei sich vor allem Ponke mit seinen lustigen Comics einen Namen gemacht hat.

Sollte Monke nur dessen aktuellen Marktkapitalisierung von 69,23 Mio. USD erlangen, würde dies schon einem Gewinn von 23x entsprechen. Im Vergleich zu dessen Allzeithoch von 413,23 Mio. USD wären es sogar 138x.

Im Unterschied zu diesem handelt es sich um ein süßes Affenbaby, welches etwas mit dem Hund Dogwifhat zu vergleichen ist. Dieser wurde sogar mit 4,58 Mrd. USD bewertet, was somit einem Gewinn von 1.527x gleichkäme.

Einer der letzte von Altcoin Gordon vorgestellten Memecoins - Fat Fella - konnte jedoch nur bis auf rund 24 Mio. USD steigen, in diesem Falle wären immerhin noch 8x möglich. Dennoch hat er auch schnell an Wert verloren, was auch nun bei Monke geschehen kann.

Monke-Chart | Quelle: DEXTools

Dennoch wird der Affen-Memecoin von dem Boden im Bereich von 0,001064 USD unterstützt, welcher für Interessierte je nach Entwicklung der Viralität gute Nachkaufgelegenheiten bieten kann.

Der Trend von Monke ist auch sehr bullisch. Sollte er das 38,2er-Fibonacci-Level bei 0,002866 USD mit einer Tagesschlusskerze überwinden, so kann die Rally zunächst bis 0,003486 USD und dann bis 0,004105 USD weitergehen.

Basierend auf Metriken wie Listungen, Posts, Halter, Follower und Co sollte der Exit geplant werden. Außerdem sollte im weiteren Verlauf stärker auf das Marktumfeld geachtet werden, wie Geldpolitik, Handelskrieg und Geopolitik, welche das Sentiment beeinträchtigen und somit das Interesse an volatilen Assets reduzieren können.

Jetzt bei Monke-Investment sparen!

Immer weniger Memecoin-Trader setzen auf Glück

Es gibt unterschiedliche Strategien, nach denen man an den Finanzmärkten Gewinnen erzielen kann. Anfänger schließen sich gerne erfahrenen Großinvestoren über das Copy-Trading an, was mithilfe des neuen Snorter Bots möglich ist. Dabei können die Parameter an die individuellen Bedürfnisse wie das Risiko angepasst werden.

Darüber hinaus lassen sich mit dem praktischen Handelsroboter auch die für Gewinne eher hinderlichen Emotionen wie Angst und Gier oder Rache-Trades verhindern. Stattdessen agiert der Trading-Bot lediglich auf Grundlage von Rationalität, sodass Faktoren wie das Chance-Risiko-Verhältnis besser eingehalten und Fallstricke wie Overtrading vermieden werden.

Der Snorter Bot ist darüber hinaus noch mit einigen weiteren wertvollen Extras für seine Nutzer ausgestattet. Unter anderem lassen sich betrügerische Smart Contracts und die mit ihnen verbundenen Verluste praktisch über den Betrugsfilter aussortieren. Zudem kann direkt nach der ersten Listung über den Sniper sofort gekauft werden, um höhere Gewinne zu erzielen.

Dabei zeichnet sich der Handelsroboter durch seine besonders hohe Geschwindigkeit aus, welche seine Konkurrenz mithilfe einer RPC-Verbindung über eine Solana-Node in den Schatten stellen soll. Denn somit werden diese Transaktionen vorrangig bearbeitet, während die Gebühren über das Halten des Coins auf das niedrigste Niveau des Marktes reduziert werden.

Allerdings ist Snorter Bot auch dazu in der Lage, auf anderen Blockchains seine Dienste anzubieten. Daher spielt es keine Rolle mehr, in welches führende Ökosystems sich der Memecoin-Boom als Nächstes verlagert. Für wenige Stunden steht der Coin nach einer Finanzierungssumme von 1,63 Mio. USD noch für 0,0975 USD zum Kauf zur Verfügung.

Jetzt Coins snorten und nicht raten!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.