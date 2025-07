Toronto (ots/PRNewswire) -- Verwaltetes Vermögen und fortgesetzte monatliche Nettozuflüsse: Valour meldete zum 30. Juni 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) von in Höhe von 771 Millionen US-Dollar (1,04 Milliarden CAD), was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettomittelzuflüsse im Mai waren mit 4,5 Millionen UD-Dollar (6,2 Millionen CAD) weiterhin stark und brachten die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf 75,9 Millionen US-Dollar (105,5 Millionen CAD) - was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht.- Starke Finanzlage und Treasury-Strategie: Das Unternehmen verfügt über einen Gesamtbestand an Bargeld, USDT und Treasury in Höhe von 62,4 Millionen US-Dollar (85 Millionen CAD), davon 14 Millionen US-Dollar (19 Millionen CAD) in Bargeld und USDT, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vormonat entspricht, und 48,4 Millionen US-Dollar (66 Millionen CAD) in seinem Treasury für digitale Vermögenswerte, was einem Rückgang von 8,7 % gegenüber dem Vormonat zum 30. Juni 2025 entspricht.- Umsatzprognose 2025: Die Umsatzprognose von DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bei 201,07 Millionen US-Dollar (285,6 Millionen CAD).DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, "ETPs"), zum 30. Juni 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, "AUM") in Höhe von 771 Millionen US-Dollar (1,04 Milliarden CAD) ausweist, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der in erster Linie auf die niedrigeren Preise für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist. Trotz der Marktbedingungen erzielte Valour weiterhin Nettomittelzuflüsse und verzeichnete im Berichtsmonat 4,5 Millionen US-Dollar (6,2 Millionen CAD).Nettozuflüsse und AnlegervertrauenIm Juni verzeichnete Valour starke Nettomittelzuflüsse in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar (6,2 Millionen CAD) und setzte damit seinen Trend zu konstanten monatlichen Zuflüssen unabhängig von den Marktbedingungen fort. Seit Jahresbeginn haben die Nettomittelzuflüsse insgesamt 75,9 Millionen US-Dollar (105,5 Millionen CAD) erreicht, was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour unterstreicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.Wichtigste Produkte für ZuflüsseEine Kombination aus etablierten und neueren ETPs, darunter ETH, SUI und TAO, trugen zu dieser außergewöhnlichen Performance bei. Die wichtigsten Beiträge leisteten:- VALOUR ETH SEK: 1.525.091 US-Dollar (2.043.622 CAD)- VALOUR SUI SEK: 1.357.093 US-Dollar (1.818.505 CAD)- VALOUR TAO SEK: 1.051.275 US-Dollar (1.408.708 CAD)- VALOUR SEI SEK: 865.293 US-Dollar (1.159.493 CAD)- VALOUR INJ SEK: 690.327 US-Dollar (925.038 CAD)Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.Top-ETPs von Valour nach AUMValour erwirtschaftet sein AUM in erster Linie durch Staking und Verwaltungsgebühren. Valour behält die Staking-Renditen als Einnahmen ein und erzielt damit zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs aus den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden.Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Kreditvergaben in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar (14,0 Millionen CAD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar (3,6 Millionen CAD), was die Stärke seines vertikal integrierten Modells und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen. Zum 30. Juni 2025 waren die ETPs von Valour mit den höchsten AUM wie folgt:- VALOUR BTC: 263.930.875 US-Dollar (362.113.160 CAD)- VALOUR SOL: 229.624.356 US-Dollar (315.044.616 CAD)- VALOUR ETH: 55.594.898 US-Dollar (76.276.200 CAD)- VALOUR XRP: 46.718.799 US-Dollar (64.098.192 CAD)- VALOUR SUI: 41.150.667 US-Dollar (56.458.715 CAD)- VALOUR ADA: 39.958.229 US-Dollar (54.822.690 CAD)- VALOUR AVAX: 11.579.292 US-Dollar (15.886.789 CAD)- VALOUR DOT: 10.469.101 US-Dollar (14.363.607 CAD)Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von ValourValour baut seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Mit derzeit über 75 ETPs, die an europäischen und britischen Börsen notiert sind, ist das Unternehmen auf dem besten Weg, bis Ende 2025 100 notierte Produkte zu erreichen. In Kürze werden auch fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen aufgelegt, die den Zugang der Anleger weiter verbessern.Parallel dazu erschließt Valour strategisch aufstrebende Märkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus und sichert sich so einen First-Mover-Vorteil in Ländern mit großem Wachstumspotenzial. Diese proaktive Expansion unterstreicht das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten digitalen Anlageinstrumenten voranzutreiben.Starke finanzielle PositionZum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzlage:Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 14 Millionen US-Dollar (19 Millionen CAD).Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,6 Miliionen CAD (6 Millionen US-Dollar), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen istDigital Asset TreasuryDie Gesellschaft unterhielt ein diversifiziertes Treasury-Portfolio. Der Gesamtwert des Portfolios belief sich auf etwa 48,4 Millionen US-Dollar (66 Millionen CAD). Das Unternehmen kann sich jederzeit dazu entschließen, sein Treasury mit Hilfe der verfügbaren 62,4 Millionen US-Dollar (85 Millionen CAD) in bar, USDT und anderen Treasury-Beständen neu zu verteilen oder zu erweitern.- 208,8 BTC: 22.609.878 US-Dollar (31.020.752 CAD)- 161 ETH: 400.320,06 US-Dollar (549.239 CAD)- 1.586.683 ADA: 907.837 US-Dollar (1.245.553 CAD)- 14.375 SOL: 2.224.726 US-Dollar (3.052.324 CAD)- 490,5 UNI: 3.498 US-Dollar (4.800 CAD)- 433.321,6 AVAX: 7.788.747 US-Dollar (10.686.161 CAD)- 1.925.703 CORE: 994.860 US-Dollar (1.364.948 CAD)- 4.913.918 SUI: 14.272.777 US-Dollar (19.582.250 CAD)Strategie von DeFi AlphaDas Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit der Auflegung im 2. Quartal 2024 hat DeFi Alpha insgesamt 155,9 Millionen CAD (114,1 Millionen US-Dollar) an Erträgen erwirtschaftet, einschließlich eines einmaligen Arbitrage-Geschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt gegeben wurde und einen Ertrag von 23,8 Millionen CAD (17,3 Millionen US-Dollar) brachte, wobei eine nicht zahlungswirksame DLOM-Bewertungsanpassung berücksichtigt wurde. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.Finanzieller Ausblick 2025:Die Umsatzprognose von DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von ca. 285,6 Millionen CAD (201,07 Millionen US-Dollar) schließt jegliche Verringerung oder Rückgewinnung des Abschlags für mangelnde Marktfähigkeit (Discount for lack of Marketability, "DLOM") aus, der auf zwei private Investmentfonds angewandt wurde, über die das Unternehmen ein Engagement in gesperrte Solana- und Avalanche-Tokens ("Locked Tokens") erworben hat. Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Locked Tokens mit einem auf ihren Marktwert angewandten DLOM erworben, der ihren eingeschränkten Status bis 2028 widerspiegelt. Wenn diese Token freigeschaltet werden, werden Reduzierungen des DLOM als Einnahmen verbucht. Da diese Anpassungen jedoch nicht operativer Natur sind, sind sie von der Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 ausgeschlossen.Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Juni gehören:DeFi Technologies ernennt die ehemalige Commerzbank-Chefin Dr. Manfred Knof zur Vorstandsvorsitzenden von ValourDeFi Technologies ernannte Dr. Manfred Knof, ehemaliger Geschäftsführer der Commerzbank AG, zum strategischen Berater von DeFi Technologies und zum Vorstandvorsitzenden von Valour. Dr. Knof bringt jahrzehntelange Führungserfahrung im europäischen Bankwesen mit, um das globale Wachstum von Valour zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der verwalteten Vermögen, dem Ausbau der Beziehungen zu institutionellen Anlegern und der Stärkung der Anlegerbetreuung liegt. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement von DeFi Technologies, einen vertrauenswürdigen, regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten aufzubauen, nachdem das Unternehmen kürzlich an der Nasdaq notiert wurde.DeFi Technologies Tochtergesellschaft Reflexivity Research geht strategische Partnerschaft mit Beluga einDeFi Technologies gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Reflexivity Research eine strategische Partnerschaft mit Beluga, einer führenden Krypto-Intelligenz-Plattform, eingegangen ist. Durch die Zusammenarbeit wurde der Vertrieb von Forschungsergebnissen ausgeweitet, die Empfehlungsnetzwerke gestärkt und gemeinsam gebrandete Forschungs- und strategische Beratungsdienste für Token-Stiftungen und Projekte im Bereich der digitalen Vermögenswerte eingeführt. Durch die Partnerschaft wurde die On-Chain-Research-Expertise von Reflexivity mit der Vertriebsplattform von Beluga zusammengeführt, um die Reichweite sowohl bei privaten Anlegern als auch bei institutionellen Anlegern zu erhöhen. Dies unterstreicht das Engagement von DeFi Technologies, das Wachstum des Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu unterstützen.DeFi Technologies Venture-Portfoliounternehmen AMINA Bank erreicht Rekordwachstum im Jahr 2024DeFi Technologies meldete ein Rekordwachstum bei der AMINA Bank, einem Venture-Portfoliounternehmen und einer in der Schweiz lizenzierten Bank für digitale Vermögenswerte, mit einem Anstieg der verwalteten Vermögen um 136 % auf 4,2 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg der Erträge um 69 % auf 40,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. AMINA erzielte im 4. Quartal eine vierteljährliche Rentabilität, verzeichnete keine Kreditausfälle und steigerte seine Geschäftstätigkeit in Abu Dhabi und Hongkong um 150 % bzw. 570 % im Vergleich zum Vorjahr. DeFi Technologies investierte 27,35 Millionen US-Dollar in AMINA, als das verwaltete Vermögen rund 1 Milliarde US-Dollar betrug, und unterstrich damit seine erfolgreiche Strategie, regulierte, institutionelle Finanzinfrastrukturen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu unterstützen.Valour lanciert vier neue Digital Asset ETPs am schwedischen Spotlight Stock MarketValour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, hat vier neue, auf SEK lautende ETPs für Mantra (OM), Tron (TRX), Stellar (XLM) und Tether Gold (XAUt) an der Spotlight-Börse in Schweden aufgelegt. Die Börsennotierung erweiterte die Präsenz von Valour in Skandinavien und ermöglichte Anlegern einen regulierten Zugang zu tokenisiertem Gold, Protokollen für reale Vermögenswerte und Blockchain-Anwendungen der nächsten Generation. Mit diesen Neuzugängen hat Valour die Marke von 70 ETPs für digitale Vermögenswerte an führenden europäischen Börsen überschritten und bleibt auf Kurs, um sein Ziel von 100 gelisteten Produkten bis Ende 2025 zu erreichen.DeFi Technologies beauftragt ShareIntel und Urvin mit der Verbesserung der MarkttransparenzDeFi Technologies gab bekannt, dass es ShareIntel und Urvin Consulting beauftragt hat, die Markttransparenz zu erhöhen und das Wissen der Aktionäre zu verbessern. Die Initiative stellte verbesserte Tools und Analysen zur Überwachung der Handelsaktivitäten zur Verfügung, wobei die DRIL-Down-Plattform von ShareIntel die Daten von Brokern und Clearingunternehmen verfolgte und Urvin seine Expertise bei der Erkennung von grenzüberschreitenden Handelsmustern, Spoofing und Kursaktivitäten einbrachte. Das Engagement spiegelte das kontinuierliche Engagement von DeFi Technologies für Transparenz, die Einbeziehung der Aktionäre und den Aufbau von langfristigem Marktvertrauen wider.DeFi Technologies gab die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2025 bekanntDeFi Technologies meldete die Ergebnisse der Jahres- und Sonderversammlung 2025 der Aktionäre, die am 30. Juni 2025 in Toronto stattfand. Alle vorgeschlagenen Direktoren wurden gewählt, wobei Chase Ergen, Silvia Andriotto und Per von Rosen mit jeweils über 94 % Zustimmung besonders hervorstachen. Die Aktionäre stimmten auch der Ernennung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens mit 95,6 % zu und verabschiedeten den Share Incentive Plan mit 70,4 % Zustimmung. Insgesamt wurde über 127,6 Millionen Aktien abgestimmt, was etwa 38,7 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.Ergänzende Materialien und künftige MitteilungenDas Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.Analystenberichte zu DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techInformationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Expansion der ETPs für digitale Vermögenswerte, das mit den AUMs von Valour generierte Einkommen aus dem Staking und der Kreditvergabe, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach den ETPs von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, die Arbitragemöglichkeiten von DeFi Alpha, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer, ir@defi.tech, (323) 537-7681View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-bereit-valour-meldet-771-millionen-us-dollar-1-04-milliarden-cad-an-verwaltetem-vermogen-und-monatliche-nettozuflusse-von-4-5-millionen-us-dollar-6-2-millionen-cad-im-j-302500219.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6072628