Stifel warnt vor einem zweistelligen Crash im S&P 500. Trumps neue Zolloffensive könnte das Szenario sogar verschärfen. Auch die Fed hat bereits Alarm geschlagen.Der Markt könnte schon bald ein böses Erwachen erleben - das zumindest prognostiziert Stifel-Stratege Barry Bannister. In einer aktuellen Mitteilung rechnet er mit einem Rückgang des S&P 500 auf 5.500 Punkte in der zweiten Jahreshälfte 2025. Das entspricht einem Einbruch von rund 12 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Grund sei ein deutliches Abflachen des US-Kern-BIP. "Wir erwarten für die zweite Hälfte des Jahres 2025 einen starken Rückgang des US-Kern-BIP, der seit langem mit Korrekturen des S&P 500 in Verbindung …