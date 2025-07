Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 8. Juli 2025 den Beitritt Liechtensteins zum Ostschweizer Kulturvermittlungsprogramm für Schulen "kklick" beschlossen. Das Amt für Kultur wird beauftragt, den Beitritt auf Anfang 2026 umzusetzen."kklick" als Anlaufstelle für Fragen rund um das Thema Kulturvermittlung"kklick" ist als Anlaufstelle in der Region aktiv und publiziert Ostschweizer sowie künftig auch liechtensteinische Kulturvermittlungsangebote für verschiedene Altersstufen und Sparten (Baukultur, Brauchtum & Geschichte, Film & Multimedia, Kunst, Literatur, Musik, Natur & Umwelt, Tanz & Theater). Lehrpersonen und Interessierte können sich über aktuelle Vermittlungsangebote informieren und diese direkt buchen oder Kontakt mit den Kulturanbieterinnen und Kulturanbietern aufnehmen. Letzteren bietet die Plattform die Möglichkeit, ihre Angebote zu bewerben.Netzwerktreffen in Kulturinstitutionen der RegionVier Mal jährlich organisiert "kklick" Austauschtreffen für Kulturanbieterinnen und Kulturanbieter. Die Netzwerktreffen bieten Gelegenheit, sich am Marktplatz für Anbieterinnen und Anbietern zu präsentieren und zu vernetzen.Weitere Informationen unter www.kklick.ch.Pressekontakt:Ministerium für Äusseren, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933313