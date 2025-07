Amsterdam (ots/PRNewswire) -Hilco Industrial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Verkaufs und der Beratung von Industrieanlagen, ist zusammen mit SEALS Co., Ltd. stolz darauf, die Unterzeichnung einer bahnbrechenden Vereinbarung mit JFE Steel Corporation bekannt zu geben.Diese strategische Partnerschaft wird den Verkauf von wichtigen Produktionslinien im Zuge der Umstrukturierung des Werks erleichtern. Zu den zu veräußernden Vermögenswerten gehören das Breitbandwalzwerk, die Bandverzinkungsanlagen Nr. 2 und 3 (beide mit Skin-Pass-Walzwerk), Bandvorbereitungsanlage und Beizanlage & Tandem-Kaltwalzwerk.Das kombinierte Fachwissen von Hilco Industrial und SEALS Co. stellt sicher, dass diese bedeutenden Vermögenswerte effizient auf den Markt gebracht werden, und bietet Stahlproduzenten weltweit eine einzigartige Gelegenheit, hochleistungsfähige Industrieanlagen mit großer Kapazität zu erwerben als zwei Branchenführer mit tiefgreifender Kenntnis des globalen Stahlmarktes.Chancen für Stahlproduzenten auf der ganzen Welt eröffnenMit der Umstrukturierung der EAST-JAPAN-Werke von JFE (Keihin) eröffnet sich für die weltweit tätigen Unternehmen der Stahlindustrie die Möglichkeit, in Anlagen zu investieren, die ihre Produktionskapazitäten stärken können. Diese Produktionslinien haben sich bei der Unterstützung von Großbetrieben bewährt und bieten nun eine erstklassige Gelegenheit für Unternehmen, die ihre Produktionsinfrastruktur ausbauen oder erweitern wollen."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SEALS Co., Ltd und JFE Steel Corporation, um diese wichtigen Stahlproduktionsanlagen auf den Markt zu bringen. Dieser Verkauf stellt eine einzigartige Gelegenheit für Stahlhersteller dar, sehr wertvolle Anlagen zu erwerben", sagte Michael Bouland, Executive Vice President bei Hilco Industrial.Herr Murayama, Direktor bei SEALS Co., Ltd, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft mit Hilco Industrial ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der sich entwickelnden Bedürfnisse des globalen Stahlsektors. Wir freuen uns darauf, durch diesen privaten Verkauf von Vermögenswerten einen außergewöhnlichen Wert zu schaffen.Zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte:- Kontinuierliche Verzinkungslinie Nr. 2 & 3 - Ausgestattet mit Hochleistungsöfen, Luftmesser-Wischsystemen und Skin Pass Mills. Entwickelt für hochwertige Verzinkungsprozesse, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit für Stahlprodukte bieten.- Coilvorbereitungsanlage - Unverzichtbar für die Vorbereitung von Stahlcoils, einschließlich Scheren, Schweißen, Richten und Besäumen, wodurch die höchsten Standards für die nachfolgenden Fertigungsprozesse gewährleistet werden.- Warmwalzwerk - Ein leistungsstarkes System zum Warmwalzen von Stahl mit einer Breite von 2.300 mm, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Stahlprodukten mit Präzision herzustellen.- Beizlinie & Tandem-Kaltwalzwerk - Eine hochmoderne Beizlinie, gekoppelt mit einem 5-Gerüst-Kaltwalzwerk für die Produktion von Qualitätsstahl.Website-Link: https://bit.ly/44PJwmiDieser Vertrag unterstreicht die führende Rolle von Hilco Industrial bei der Veräußerung von Industrieanlagen und festigt die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Partner auf dem globalen Stahlmarkt.Aufruf zum Handeln:Fachleute aus der Stahlindustrie, Werksleiter und Investmentfirmen sind eingeladen, diese Möglichkeiten zu erkunden und die Chance zu nutzen, diese fantastischen Vermögenswerte zu erwerben.Für weitere Informationen über den Verkauf und die Verfügbarkeit der Vermögenswerte wenden Sie sich bitte anMiguel Furlanetomfurlaneto@hilcoglobal.comBüro: +31(0)20 470 0989Whatsapp: +31 65 119 9492Über Hilco IndustrialHilco Industrial ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Erwerbs und Verkaufs von Industrieanlagen und verfügt über ein beispielloses Fachwissen bei der effizienten Übertragung von hochwertigen Anlagen in einer Vielzahl von Branchen. Als operatives Unternehmen von Hilco Global nutzt Hilco Industrial sein umfangreiches Netzwerk und seine Ressourcen, um Kunden und Partnern weltweit einen Mehrwert zu bieten.Über Hilco GlobalHilco Global ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen und die weltweit führende Autorität für die Maximierung des Wertes von Unternehmensvermögen. Über seine operativen Unternehmen bietet Hilco Global eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Bewertung, Beratung, Monetarisierung und Kapitallösungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2726229/Hilco_Industrial_4_Color_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2726230/JFE_Main__002.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hilco-industrial-sichert-sich-einen-strategischen-vertrag-mit-der-jfe-steel-corporation-japan-uber-den-verkauf-wichtiger-stahlproduktionslinien-in-den-werken-east-japan-keihin-ohgishima-und-mizue-kawasaki-302500023.htmlPressekontakt:(847) 849-2911,Mobil: (815) 271-2682,E-Mail: kbubrowski@hilcoglobal.comOriginal-Content von: Hilco Industrial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180277/6072662