Würzburg (ots) -- Das mit rund 3000 Besucherinnen und Besuchern restlos ausverkaufte Charity-Event inmitten der Würzburger Weinberge ist für Peter Maffay die 80. gemeinsame Veranstaltung mit XXXLutz- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl spenden dank der Großzügigkeit von Peter Maffay sämtliche Einnahmen aus dem Ticketverkauf an die Würzburger Elterninitiative Regenbogen e.V.- Konzert und Kulinarik: Die Spitzenköche Alexander Herrmann und Michi Seitz tragen mit ihren köstlichen Kreationen zu einem unvergesslichen Abend beiAuf XXXLutz ist Verlass! Mit einem so nicht gekannten Konzert von Peter Maffay und seiner Band über den Dächern Würzburgs und inmitten der Weinberge haben die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl rund 3000 begeisterten Gästen ein atemberaubendes Event der Extraklasse geboten und dabei Kindern in Not geholfen. XXXLutz hatte gleich mehrere Gründe für die Charity-Party im XXXL-Format, bei der auch die bekannten Spitzenköche Alexander Herrmann und Michi Seitz kulinarische Köstlichkeiten servierten: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl feiern in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag - und das Konzert mit Peter Maffay war bereits die 80. gemeinsame Veranstaltung im Zeichen der Hilfe für Kinder und damit auch noch Silberhochzeit. Denn in den vergangenen 25 Jahren sind so Spendengelder in siebenstelliger Höhe zusammengekommen. XXXLutz ist seit 25 Jahren Partner der ersten Stunde der Kinderstiftung von Deutschlands erfolgreichstem Musiker."Für uns war klar, dass wir dieses dreifache Jubiläum auch ganz besonders feiern wollen", sagte Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsführung bei XXXLutz und Initiator der längst zur Freundschaft erwachsenen Zusammenarbeit mit Peter Maffay und dessen Kinderstiftung. Dass diese Freundschaft auch weiterhin Bestand hat, stand außer Frage, doch Peter Maffay zeigte sich von der imposanten Kulisse und der ausgelassenen Stimmung sichtlich so angetan, dass er XXXLutz auf der Open-Air-Bühne im Weingut am Stein ein XXXL-Versprechen unter dem Jubel der Besucherinnen und Besucher gab: "Lieber Helmuth, eines ist für mich klar: Wir machen die 100 gemeinsamen Veranstaltungen mit XXXLutz voll. Wer die Leute hier sieht, wer Euer Engagement und Euren Ideenreichtum kennt, der will einfach nicht aufhören, um Kindern auf diese herausragende Art zu helfen und dabei auch Menschen mitzureißen und für die gemeinsame Hilfe zu gewinnen. Dass wir gemeinsam solch ein Abenteuer in dieser tollen Location angehen und tatsächlich erstmals ein Konzert in den Weinbergen geben, hätte vor 25 Jahren wohl keiner vorherzusagen gewagt!"Einnahmen werden gespendet und bleiben auch in der RegionSämtlicher Einnahmen des Open Airs, das zugleich der imposante Auftakt für das "Wein & Music Festival" war, werden gespendet: So sollten die Eintrittsgelder je zur Hälfte an die Peter Maffay Stiftung und die Würzburger Elterninitiative Regenbogen gehen - doch da hatten alle die Rechnung ohne Peter Maffay gemacht, der spontan seine Hälfte unter dem Jubel der fast 3000 Fans an die Elterninitiative weiterreichte. "Das ist großzügig und zeigt, welch' ein besonderer Mensch Peter Maffay ist. Wir wollen bewusst auch in der Region helfen und haben ein bestimmtes Projekt der Elterninitiative im Auge - was genau wir unterstützen und wieviel Geld es sein wird, können wir heute noch nicht verraten. Aber klar ist, dass es jetzt doppelt so viel sein wird", sagte Helmuth Götz.Für die Gäste war das restlos ausverkaufte Charity-Event weit mehr als das Open Air von Peter Maffay und seiner Band mit der ganz besonderen Note. Es bot eine außergewöhnliche Kulisse und dazu auch noch kulinarische Highlights: Die raren Tickets für einen exklusiven Platz auf der Restaurant-Terrasse mit dem Pop-Up-Restaurant "Imperal by Alexander Herrmann & Michi Seitz" beinhalteten nicht nur ein exklusives 4-Gang-Menü der bekannten Spitzenköche und besten Blick auf die Open-Air-Bühne im Innenhof des Weinguts am Stein, auch Peter Maffay war beim "Meet & Greet" mit dabei.Hilfe für die Schwächsten"Es geht uns heute nicht um große Auswahl, Top-Service und schon gar nicht um die besten Preise am Möbelmarkt", betonte Helmuth Götz: "Uns geht es darum, den Menschen in unserer Gesellschaft etwas von unserem Erfolg zurückzugeben, die ihr Schicksal nicht selbst in den Händen halten und die ihren Platz leider nicht auf der Sonnenseite des Lebens haben: Uns geht es um Kinder, die Kleinsten und Schwächsten unter uns."XXXLutz und Peter Maffay, das ist eine Partnerschaft, die geprägt ist von Verlässlichkeit, großem Vertrauen und einer außergewöhnlichen Konstanz sowie von Freundschaft und gemeinsamen Ideen, um Kindern zu helfen. Seit Gründung der Peter Maffay Stiftung sind die XXXLutz Möbelhäuser treuer Begleiter. Maffay verwandelt mit seiner Band regelmäßig die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl in Konzertsäle, kochte bei XXXLutz gemeinsam mit Größen wie Nelson Müller oder Alexander Herrmann für die gute Sache oder organisierte zusammen mit der Unternehmensgruppe Tabaluga-Kinderfeste. Neben der monetären Unterstützung durch exklusive Veranstaltungen wie die jetzt am deutschen Unternehmenssitz in Würzburg haben die XXXLutz Möbelhäuser auch auf andere Art und Weise nachhaltig geholfen, etwa durch die Lieferung und Montage von Einrichtung für die Stiftungshäuser in Deutschland, Spanien und Rumänien, und sie werden dies auch weiterhin voller Tatkraft tun.Für Peter Maffay selbst gibt es "kurze und erfolgreiche Partnerschaften, aber diese mit XXXLutz steht für eine unglaubliche Treue, große Kreativität und eine enorme Nachhaltigkeit. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zusammen wollen wir die 100 Veranstaltungen noch vollbekommen und gemeinsam helfen! Denn die Partnerschaft mit XXXLutz ist in der Tat die längste Tour, die wir spielen - seit 25 Jahren. Und wir sind sicher noch nicht am Ende!"Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. 