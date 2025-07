EQS-News: Afyren SAS / Schlagwort(e): Sonstiges

Clermont-Ferrand/Lyon, 8. Juli 2025, 17:45 Uhr MESZ - AFYREN (Euronext: ALAFY), ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, erhält 4 Millionen Euro Fördermittel für AFYREN NEOXY und initiiert eine leistungsorientierte Investitionsstrategie zur Stärkung des zukunftsweisenden Industriemodells von AFYREN. AFYREN NEOXY erhält Zuschuss in einer entscheidenden Phase Die im Rahmen der Initiative "France Relance" von Bpifrance zur Unterstützung strategischer Investitionen in systemrelevanten Wirtschaftszweigen ausgezahlten Mittel sind die zweite Tranche eines Förderpakets in Höhe von insgesamt 8 Millionen Euro, aus dem AFYREN NEOXY bereits bei Beginn des Programms im Juni 2021 2 Millionen Euro erhalten hatte. Diese neue Zahlung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der industriellen Entwicklung von AFYREN NEOXY. Diese einzigartige Bioraffinerie startete kürzlich die industrielle Hochlaufphase mit dem Ziel, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mehrere hundert Tonnen Produkte herzustellen und zu vermarkten.[1] Die Finanzmittel werden teilweise zur Konsolidierung der bisherigen Erfolge von AFYREN NEOXY verwendet, indem laufende Anpassungen der Anlage im Rahmen des Zuverlässigkeitsprogramms finanziert werden. Darüber hinaus werden weitere strategische Investitionen zur Leistungssteigerung und Optimierung des Betriebs finanziert. Optimierungsstrategie für AFYREN NEOXY AFYREN hat konkrete Verbesserungen identifiziert, durch die mit einer zusätzlichen Investition von rund 20 Millionen Euro die Produktionskapazität auf 20 kt gesteigert werden kann - ein Anstieg von 20 % gegenüber den ursprünglich geplanten 16 kt. Gleichzeitig würde sich das prognostizierte EBITDA auf €14 Millionen erhöhen, was einem Zuwachs von 40 % im Vergleich zur aktuellen Prognose von €9 Millionen entspricht. Zur Unterstützung der geplanten Investitionen und des industriellen Hochlaufs von AFYREN NEOXY kann AFYREN einen Teil seiner verfügbaren Barmittel in Höhe von rund 27 Millionen Euro (Stand: Ende Juni 2025) in Anspruch nehmen und gleichzeitig ausreichende finanzielle Flexibilität für den operativen Betrieb sicherstellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Finanzierungsquellen zu mobilisieren, mit dem Ziel, eine ausgewogene und nachhaltige Finanzstruktur aufrechtzuerhalten.[2] Diese Optimierungsstrategie würde es der AFYREN-Gruppe[3] ermöglichen, mit ihrem allerersten Werk die Gewinnschwelle zu erreichen, wobei der proportionale Anteil von AFYREN am EBITDA der AFYREN NEOXY-Anlage den jährlichen Barmittelverbrauch der Holdinggesellschaft decken würde. Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärt: "Diese öffentliche Unterstützung durch den französischen Staat stärkt unser zukunftsweisendes Industriemodell, das sowohl für den ökologischen Wandel als auch die wirtschaftliche Souveränität von Nutzen ist. Die Förderung kommt zu einem für AFYREN entscheidenden Zeitpunkt: Nachdem wir unsere Technologie im industriellen Maßstab validiert haben, treten wir nun in eine Phase der operativen Optimierung und kommerziellen Beschleunigung ein. Diese Subvention ermöglicht es uns, die Erfolge von AFYREN NEOXY zu konsolidieren und unsere Investitionsstrategie einzuleiten mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Anlage deutlich zu steigern und den Weg zur Profitabilität der gesamten Gruppe entscheidend zu verkürzen." Über AFYREN AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern. Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus. Ende 2024 beschäftigte AFYREN 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen. AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY). Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakte



AFYREN

Director for ESG, Communications and Public Affairs

Caroline Petigny

caroline.petigny@afyren.com

Investor Relations

Mark Reinhard

invest@afyren.com



NewCap

Investor Relations

Théo Martin / Mathilde Bohin

Tel: +33 1 44 71 94 94

afyren@newcap.eu

Media Relations

Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat

Tel: +33 1 44 71 94 98

afyren@newcap.eu



MC Services AG (international)

Investor Relations

Bettina Ellinghorst

Media Relations

Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 228 0

afyren@mc-services.eu

Finanzkalender Anstehende Termine Datum Halbjahresergebnisse 2025 Donnerstag, 25. September 2025

[1] Siehe Pressemitteilung vom 17. Juni 2025: AFYREN leitet mit der kontinuierlichen Produktion in seinem ersten Werk AFYREN NEOXY eine neue Phase seiner Produktionsstrategie ein . [2] Einschließlich des bereits gewährten, aber noch nicht in Anspruch genommenen Teils der im vierten Quartal 2024 und ersten Quartal 2025 aufgenommenen Darlehen (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2025: AFYREN berichtet über Geschäftsentwicklung 2024 und gibt nachhaltige Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro für Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY bekannt ) und der bereits für AFYREN NEOXY gesicherten Zuschüsse (Abschlusszahlung des CBE-JU für AFTER-BIOCHEM und zusätzliche Zahlung aus dem "France Relance"-Plan). [3] Hier definiert als AFYREN Holdinggesellschaft und AFYREN NEOXY auf Basis einer 51%-igen Beteiligung.



