Frankfurt (ots) -- Privatbankhaus erhält neues Fitch-Rating: "A" mit stabilem Ausblick- Anpassung erfolgt im Zuge des Eigentümerwechsels zur ABN AMRO Bank N.V.- HAL erhält durch neue Eigentümerin Zugang zu internationalem NetzwerkDie internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat das Langfrist-Rating der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) auf "A" mit stabilem Ausblick angehoben. Die Anpassung erfolgte im Zuge des Eigentümerwechsels des Bankhauses zur ABN AMRO Bank N.V.: Seit dem am 1. Juli kommunizierten erfolgreichen Closing ist Hauck Aufhäuser Lampe Teil der ABN AMRO-Gruppe. Fitch Ratings hatte HAL im Oktober 2023 mit "BBB+" bei stabilem Ausblick bewertet und dieses Rating zuletzt im Juni 2025 bestätigt.Im Rahmen der Neubewertung wurde insbesondere die Bedeutung von Hauck Aufhäuser Lampe innerhalb der ABN AMRO-Gruppe hervorgehoben. Die Anhebung des Ratings reflektiert vor allem die Zugehörigkeit zur ABN AMRO-Gruppe. Laut Fitch basiert die Bewertung maßgeblich auf der strategischen Rolle von HAL innerhalb des Konzerns sowie der Fähigkeit und Bereitschaft der Muttergesellschaft zur Unterstützung im Bedarfsfall.Die ABN AMRO zählt zu den finanzstärksten Banken in Europa und besitzt mit dem niederländischen Staat einen großen Anteilseigner. Die Bank verfügt selbst über ein Fitch-Rating von "A" mit stabilem Ausblick. Fitch geht davon aus, dass HAL künftig eng mit der Muttergesellschaft verbunden sein wird und von deren Finanzkraft profitiert.HAL erhält durch die Integration in die ABN AMRO-Gruppe Zugang zu einem erweiterten internationalen Netzwerk und profitiert von einer noch stärkeren Kapitalbasis. Dabei verfolgt das Privatbankhaus einen klaren Wachstumskurs.Weitere Informationen finden sich auf der Website von Fitch Ratings unter https://www.fitchratings.com/site/pr/10314882 sowie auf der Investor-Relations-Seite hal-privatbank.com.